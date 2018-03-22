Лишенный прав водитель решил ездить по чужим документам

У мужчины еще в начале 2017 года отобрали водительское удостоверение, но тяга к рулю была сильнее его.

Проштрафившийся красноярец сдал свои права в МВД в начале прошлого года, но на горизонте нарисовался делец, который предложил купить у него «чистое» удостоверение всего за 60 тысяч рублей. Мужчина так и сделал и ездил по нему по городу, пока его не остановил инспектор ДПС. Полицейский заинтересовался фотографией на водительских правах и не нашел сходства с задержанным. В конце концов тот признался, что права не его. Использование заведомо подложного документа влечет штраф до 80 тысяч рублей, или в размере заработной платы или обязательные работы на срок до 480 часов, или исправительные работы на срок до 2 лет, максимальное наказание — арест на срок до шести месяцев. В данном случае к водителю не стали применять максимальное наказание и ограничились лишь штрафом в 25 тысяч рублей. Суд принял во внимание, сообщает НГС.Красноярск, что мужчина свою вину признал, не был судим, трудоустроен и на иждивении у него находятся несовершеннолетние дети.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

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