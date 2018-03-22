Лишенный прав водитель решил ездить по чужим документам

У мужчины еще в начале 2017 года отобрали водительское удостоверение, но тяга к рулю была сильнее его.

Проштрафившийся красноярец сдал свои права в МВД в начале прошлого года, но на горизонте нарисовался делец, который предложил купить у него «чистое» удостоверение всего за 60 тысяч рублей. Мужчина так и сделал и ездил по нему по городу, пока его не остановил инспектор ДПС. Полицейский заинтересовался фотографией на водительских правах и не нашел сходства с задержанным. В конце концов тот признался, что права не его. Использование заведомо подложного документа влечет штраф до 80 тысяч рублей, или в размере заработной платы или обязательные работы на срок до 480 часов, или исправительные работы на срок до 2 лет, максимальное наказание — арест на срок до шести месяцев. В данном случае к водителю не стали применять максимальное наказание и ограничились лишь штрафом в 25 тысяч рублей. Суд принял во внимание, сообщает НГС.Красноярск, что мужчина свою вину признал, не был судим, трудоустроен и на иждивении у него находятся несовершеннолетние дети.

Другой водитель неоднократно попадался за езду в нетрезвом виде, в общей сложности его лишили прав на 38 лет, но он все равно сел за руль. Тогда к нему пришлось применить более суровое наказание.

Нетрезвого водителя, который странно себя вел на дороге, удалось задержать судебному приставу. До приезда полиции его пришлось практически силой удерживать, чтобы он не сел за руль.



Фото: Егор Алеев/ТАСС