Лишенный прав водитель решил ездить по чужим документам

Проштрафившийся красноярец сдал свои права в МВД в начале прошлого года, но на горизонте нарисовался делец, который предложил купить у него «чистое» удостоверение всего за 60 тысяч рублей. Мужчина так и сделал и ездил по нему по городу, пока его не остановил инспектор ДПС. Полицейский заинтересовался фотографией на водительских правах и не нашел сходства с задержанным. В конце концов тот признался, что права не его. Использование заведомо подложного документа влечет штраф до 80 тысяч рублей, или в размере заработной платы или обязательные работы на срок до 480 часов, или исправительные работы на срок до 2 лет, максимальное наказание — арест на срок до шести месяцев. В данном случае к водителю не стали применять максимальное наказание и ограничились лишь штрафом в 25 тысяч рублей. Суд принял во внимание, сообщает НГС.Красноярск, что мужчина свою вину признал, не был судим, трудоустроен и на иждивении у него находятся несовершеннолетние дети.
- Другой водитель неоднократно попадался за езду в нетрезвом виде, в общей сложности его лишили прав на 38 лет, но он все равно сел за руль. Тогда к нему пришлось применить более суровое наказание.
- Нетрезвого водителя, который странно себя вел на дороге, удалось задержать судебному приставу. До приезда полиции его пришлось практически силой удерживать, чтобы он не сел за руль.
Фото: Егор Алеев/ТАСС
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