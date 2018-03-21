Водителя лишили прав на 38 лет. Но ему оказалось мало!

Мужчина неоднократно попадался за езду в нетрезвом виде, и сотрудники ДПС просто-таки устали его ловить. Решили применить к нему более жесткие меры.

Сотрудники ДПС Красноярска остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый мужчина. Оказалось, 31-летний красноярец ранее был лишен водительских прав. Причем к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде мужчину привлекали уже неоднократно с 2005 года и он лишен права управления транспортными средствами в общей сложности более чем на 38 лет, или 464 месяца, до 2044 года.

Сейчас в отношении злостного нарушителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

  • Подшофе ездят не только автовладельцы, но и угонщики! Этот неадекватный воришка мало того что был пьян, но после угона совершил еще два ДТП на краденном автомобиле. Только вот владелец машины ничего не заметил.
  • Нетрезвый водитель снегоуборщика проигнорировал требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке и продолжил наводить порядок.

Фото: Depositphotos

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