Водителя лишили прав на 38 лет. Но ему оказалось мало!

Мужчина неоднократно попадался за езду в нетрезвом виде, и сотрудники ДПС просто-таки устали его ловить. Решили применить к нему более жесткие меры.

Сотрудники ДПС Красноярска остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый мужчина. Оказалось, 31-летний красноярец ранее был лишен водительских прав. Причем к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде мужчину привлекали уже неоднократно с 2005 года и он лишен права управления транспортными средствами в общей сложности более чем на 38 лет, или 464 месяца, до 2044 года.

Сейчас в отношении злостного нарушителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

Подшофе ездят не только автовладельцы, но и угонщики! Этот неадекватный воришка мало того что был пьян, но после угона совершил еще два ДТП на краденном автомобиле. Только вот владелец машины ничего не заметил.

Нетрезвый водитель снегоуборщика проигнорировал требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке и продолжил наводить порядок.

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