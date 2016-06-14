Беспилотники и подключенный транспорт покажут в Москве

На 12-м Международном Навигационном Форуме лидеры российской отрасли представят новые технологии беспилотного и подключенного транспорта.

На форуме покажут системы дистанционного управления подключенных автомобилей, автономного управления сельхозтехникой, зарядные электростанции и навигационные разработки «Сколково».

Форум пройдет в Москве 24–25 апреля, на нем будут представлены разработки и решения на основе ГЛОНАСС/GPS для сфер розничной торговли, транспортной логистики, страховой телематики, промышленности, строительства, сельского хозяйства и геодезии. Значительная часть программы форума будет сфокусирована на применении технологий для беспилотного и подключенного автотранспорта.

Традиционно в рамках форума будет работать секция «Автонет». Так, компания Electrocity, разработчик отечественной зарядной инфраструктуры, расскажет о перспективах рынка электротранспорта. Ведь уже к 2021 году российский парк электромобилей должен вырасти до 12,4 тыс. единиц с нынешних 1100. А основным фактором, сдерживающим продажи электромобилей в России и ЕАЭС, является отсутствие инфраструктуры зарядных станций.

Еще один интересный проект, который будет представлен секцией «Автонет»: технология беспилотного управления сельскохозяйственной техникой — агробот. Новый сервис, по задумке его создателей, должен помочь снизить затраты фермеров и агрохолдингов на топливо, оптимизировать расходы на содержание техники, повысить урожайность.

Фото: University of Texas at Austin