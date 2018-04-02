В редакции журнала «За рулем» мы разыграли два призовых автомобиля Lada Vesta SW в топовой комплектации Luxe/Prestige. Двое счастливчиков из числа направивших ранее анкеты для участия в премии уже празднуют победу. Расскажем, как это было.

Тысячи анкет, собранные нашим партнером — консалтинговым агентством GfK — были тщательным образом обработаны. В первую очередь были отбракованы дубли, а также анкеты с неполными данными, иначе связаться с победителем не представилось бы возможным.

Полученные от вас, наши читатели, голоса уже позволили определить лучшие автоновинки прошлого года (всего их было 48) в десяти номинациях. Критериев оценки, напомним, было три: дизайн, техника и практичность. Они и позволили сделать вам свой выбор. Как итог на прошлой неделе мы объявили обладателей Пегасов, подкрепив ваш выбор еще шестью редакционными номинациями.

Lada Vesta SW

Настал черед назвать счастливчиков, которые скоро уедут из столицы на двух вазовских новинках — универсалах Lada Vesta SW в топовой комплектации Luxe/Prestige. Выбирали их мы по уже сложившейся традиции простым генератором случайных чисел — выводимые им на экран числа сопоставлялись с порядковым номером участника читательского голосования.

Первым удача улыбнулась частному предпринимателю из Вологды Павлу Бакуркову. В телефонной беседе с главным редактором журнала «За рулем» Максимом Кадаковым Павел сообщил, что является давним поклонником нашего издания, да и в Гран-при принимает участие не впервой. В настоящий момент он ездит на Тойоте RAV4, но и призовая Vesta SW придется ко двору: ребенок уже вырос из десятилетней машинки, которой пришла пора искать замену.

Выбирали двоих счастливчиков из нескольких тысяч проголосовавших читателей мы при помощи старого доброго генератора случайных чисел.

Фортуна заглянула и к Валерию Дунде из Костромы. Инженер по образованию уже более десяти лет за рулем, сейчас управляет некогда популярным на нашем рынке Chevrolet Cruze. По признанию Валерия, он рассматривал Весту-универсал как потенциальную покупку, и вот подвернулся счастливый случай стать ее обладателем.

Поздравляем победителей и желаем удачи всем, кто решит принять участие в читательском голосовании в следующем году!