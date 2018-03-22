Гран-при «За рулем»: названы лучшие автоновинки и компании 2017 года

Самая престижная автомобильная премия России — Гран-при «За рулем» — проводится в этом году уже в 23-й раз. По традиции наши читатели методом голосования определили лучшие автомобили из числа тех, что дебютировали на российском рынке.

Выбирать пришлось из 48 новинок, которые мы разделили на десять классов исходя из габаритов автомобилей и цены. Исключение — спортивные и коммерческие машины, их номинировали по профессиональному признаку. Победителей, как и всегда, выбрали наши читатели, оценивая номинантов по трем основным критериям: техническому совершенству, дизайну и практичности. Лауреатом в каждом из классов был признан автомобиль, получивший наибольшее количество голосов.

Итак, кто же на сей раз праздновал победу?

Toyota Prius

В субкомпактном и малом классах читатели проголосовали за Toyota Prius. Этот специфический для России автомобиль сумел опередить таких признанных лидеров рынка, как Solaris и Rio. Prius очень мощно выступил в техническом плане, что немудрено, ведь это гибридный автомобиль. По технике он набрал 8036 баллов. Для сравнения, ближайший конкурент, Kia Rio, — только 1526. Этот задел и позволил Приусу занять первое место по сумме трех номинаций.

Audi A5 Sportback

В среднем классе лидировал Audi A5 Sportback, и это объяснимо — конкуренты-то отнюдь не премиальные. Рестайлинговая Hyundai Sonata хоть и новинка рынка, но не так уж молода, поскольку выпускается с 2014 года. Что же касается китайских машин, то даже весьма интересный Geely Emgrand GT на фоне нового Audi выглядит блекло. А Lifan Murman и вовсе кажется случайным на этом празднике жизни, что в конечном счете и нашло свое отражение в достаточно скромных баллах, начисленных ему читателями журнала «За рулем».

BMW 5-й серии

В бизнес-классе успех праздновал новый BMW 5-й серии. Она, как и ожидалось, превзошла конкурентов в техническом плане. На втором месте оказалась «шестерка» GT, что вполне логично: эти автомобили идентичны по начинке. «Пятерка» же стала легче и быстрее, теперь у нее множество современных технологических решений, которые позволяют не уступать машинам классом выше. Скажем, она может подстраиваться под манеру вождения.

Lada Vesta SW Cross

В самой густонаселенной номинации — компактных кроссоверов — было сразу семь участников! Победу одержала Lada Vesta SW Cross. Эта машина хорошо знакома читателям «За рулем». Она принимала участие в марафоне «60 часов „За рулем“», где неплохо показала себя. А вот провал Kia Rio X-Line стал для нас неожиданностью: корейский автомобиль не блеснул ни в одной из дисциплин... Тем не менее тот факт, что, оценивая практичность, народ отдаст предпочтение продукции АВТОВАЗа, выглядел несомненным: козыри Лады — умеренная цена, впечатляющий дорожный просвет и грамотно спланированный багажник. Да и внешне универсальная Веста тоже хороша.

BMW X2

Среди компактных и премиальных кроссоверов Гран-при взял новейший BMW X2. Продажи машины только начались, но мы успели рассказать о немецкой новинке на страницах журнала. X2 — лидер по критериям «техника» и «дизайн». И хотя мы предполагали, что Jaguar E-Pace будет более активно отстаивать право называться самым красивым, чуда не произошло. Оно, в общем, и понятно: баварскую марку у нас ценят выше, нежели британскую.

А вот уверенная заявка на успех со стороны кроссовера Jeep Compass, который каким-то образом всех обскакал по части практичности, нас позабавила: в России дела у марки идут ни шатко ни валко, однако народ, похоже, все еще верит в светлые рыночные перспективы американской промышленности. И мы поверим, пожалуй. Но наградили все же BMW — за явным превосходством.

Skoda Kodiaq

В номинации «Среднеразмерные кроссоверы» наши читатели выделили Шкоду Кодиак. Внешность конкурента — Мазды CX-5 — симпатична, и это нашло свое подтверждение в баллах: СХ-5 признали самой дизайнерской новинкой в сегменте. Однако по технике и практичности Kodiaq был недосягаем и в результате ушел в отрыв, присвоив себе лавры победителя.

Volvo XC60

Новый Volvo XC60 получил приз в номинации «Среднеразмерные премиальные кроссоверы». XC60 довольно популярен в нашей стране. Неудивительно, что новое поколение кроссовера вызвало большой интерес у читателей. Это действительно высококлассный представитель своего жанра — с отличным салоном, приятной внешностью и невероятно обширным набором систем безопасности.

Кстати, автомобиль стал победителем нашего сравнительного теста. А в конкурентах у него что в тесте, что сейчас — немецкий премиум. И Volvo их опередил, причем со значительным отрывом.

Range Rover Velar

Среди больших кроссоверов лидирует Range Rover Velar. По дизайну он абсолютный чемпион. Действительно — машина красива. Да и всевозможных электронных систем там достаточно. Скажем, есть внедорожный круиз-контроль, позволяющий без труда преодолевать различные препятствия. Есть и адаптивный круиз, который «цепляется» за впереди идущий автомобиль, поддерживает до него необходимую дистанцию, тем самым позволяя водителю расслабиться. А вот Мазду в этой номинации голосовавшие не приняли, хотя стилистический прогресс новой «девятки» в сравнении с машиной прежнего поколения очевиден.

Mercedes-Benz E-класса Coupe

В номинации «Спортивный автомобиль» победу одержал Mercedes-Benz E-класса Coupe/Cabriolet. У читателей «За рулем» сердце начинает учащенно биться, когда речь заходит о Мерседесах. И действительно, новые купе и кабриолеты Е-класса — это и элегантная внешность, и безупречная отделка салона, и, вне всякого сомнения, магия бренда. И хотя народное жюри очаровал дерзкий дизайн Лексуса, который обеспечил двухдверке LC лидерство в соответствующей дисциплине, по сумме баллов Mercedes-Benz не оставил шансов никому.

Volkswagen Crafter

Среди коммерческих автомобилей с большим отрывом лидирует Volkswagen Crafter. Что неудивительно, ведь речь идет, по сути, о целом семействе «работяг» с невероятным выбором модификаций и двигателей. Этим же объясняются и высокие баллы за практичность: возможность сконфигурировать автомобиль под конкретные задачи в бизнесе дорогого стоит.

Наряду с продуктовыми номинациями редакция журнала по недавно сложившейся традиции отмечает знаковые события, произошедшие в минувшем году. В нынешней премии мы учредили шесть редакционных номинаций.

Самый популярный автомобиль в России

Валерий Тараканов, директор по маркетингу «Киа Моторс Рус», получает Гран-при за «Самый популярный автомобиль в России».

За свою долю рынка бьются все автопроизводители, а вот возможность и право сражаться за лидерство выпадает только самым сильным компаниям. У каждого в этом споре свои весомые доводы. Но есть один показатель, который перевесит тысячу других аргументов, — это объем продаж. В последние годы в топ-3 российского рынка входят марки Lada, Kia и Hyundai. Но мы говорим не просто о марках, а о моделях. В 2016-м в личном зачете верх взял Hyundai Solaris. На втором была вазовская Granta, а на третьем — Kia Rio. Минувший год полностью изменил расклад: в упорной борьбе, потеснив более доступную Гранту, на Олимп российского рынка взлетел Kia Rio — 96 689 реализованных машин, блестящий результат! Посему победителем Гран-при «За рулем» в номинации «Самый популярный автомобиль в России» заслуженно стал Kia Rio.

Ломая стереотипы

Ян Птачек, вице-президент по продажам и маркетингу LADA. В его руках Гран-при в номинации «Ломая стереотипы».

Победу в этой номинации мы решили присудить компании, которая не постеснялась идти наперекор сложившимся трендам. Ведь не секрет, что привычные некогда универсалы практически ушли с нашего рынка. Спрос невелик, локализовать их дорого — причины известны. Тем приятнее, что АВТОВАЗ не отказался от планов выпускать такую перспективную парочку, как Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. И, судя по объемам продаж, это абсолютно правильное решение! Так что Гран-при в номинации «Ломая стереотипы» журнал «За рулем» присуждает АВТОВАЗу за универсалы на базе Весты.

Вызов лидеру

Сергей Травкин, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам УАЗ на внутреннем рынке, получает Гран-при в номинации «Вызов лидеру».

В нынешние тяжелые времена, когда все игроки рынка оптимизируют затраты и затягивают потуже пояса, сложно ожидать сколь-нибудь неожиданных ходов и расширения модельных линеек. Но есть и приятные исключения. Победу в номинации «Вызов лидеру» мы отдаем компании Sollers за расширение модельной линейки легкой коммерческой техники и выпуск полуторатонного грузовичка УАЗ Профи, у которого есть шанс потеснить на рынке бессменного в течение многих лет лидера — полуторку ГАЗель Бизнес.

Дебют года

Минувший, 2017 год был крайне сложным для всех игроков, но двум брендам было особенно нелегко, поскольку это был их первый полноценный год работы на российском рынке. Выводить на рынок новые марки в столь сложное время — на это нужны не только решимость и средства, но и знания, уверенность в своих действиях и вера в успех. Поэтому нам особенно приятно назвать обладателей Гран-при «За рулем» в номинации «Дебют года» — это марки Genesis и Ravon. Genesis — свежий ветер с Востока и серьезный конкурент традиционным премиальным брендам. В ближайшие годы весь модельный ряд Genesis, включая новые кроссоверы, появится и в России. Под маркой же Ravon на рынок, напротив, вышли доступные, народные машины, которые могут стать столь же популярными, как некогда автомобили Daewoo.

За новый подход в бизнесе

Представители Jaguar Land Rover Россия — директор по продажам Алексей Шилыковский и гендиректор Вячеслав Кузяков.

В трудные времена многие компании дифференцируют свой бизнес, появляются новые направления, рождаются новые идеи. Например, многие компании уделяют крайне серьезное внимание продаже автомобилей с пробегом. В компании Jaguar Land Rover такие машины называют «машинами с опытом», а фирменная программа Jaguar LandRover Approved является одной из самых успешных на рынке. По этой программе в 2017 году было продано 6170 подержанных автомобилей — на 35% больше, чем в 2016-м. Великолепные результаты! Поэтому с чувством глубокого удовлетворения Гран-при «За рулем» в номинации «За новый подход в бизнесе» мы вручаем компании Jaguar Land Rover.

Вклад в безопасность

Шинтаро Маехара, коммерческий директор «Субару Мотор», получает Гран-при за вклад в безопасность. Самым безопасным автомобилем признан Subaru XV.

Мы все давно научились пристегиваться и перевозить малолетних детей исключительно в специальных детских креслах. Но современная безопасность — это, прежде всего, развитие различных электронных систем. Журнал «За рулем» — единственное автомобильное издание, которое всерьез занимается исследованиями работы электроники, непосредственно влияющей на безопасность. Наша гордость — уникальная установка, которая позволяет оценить работу систем автоторможения.

По результатам недавних испытаний одной из наиболее адекватных, умных и полезных систем автоторможения мы признали систему EyeSight на кроссовере Subaru XV — и за это компания Subaru становится победителем в номинации «Вклад в безопасность».

Выражаем благодарность генеральному партнеру премии Гран-при «За рулем» 2018 шинному бренду Cordiant!