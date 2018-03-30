Двое водителей подрались на дороге. Перепутали с рингом

29 марта в Омске прямо посреди проспекта Академика Королева сцепились двое водителей. Неясно, что они не поделили, но дрались они сначала на проезжей части, не обращая внимания на автомобили, которые были вынуждены их объезжать, а потом перебрались ближе к обочине. Запись, попавшая на видеорегистратор, застала уже разгар драки. Участники конфликта абсолютно не думают о безопасности, ни своей, ни других участников движения.
- Неясно, чем завершился этот конфликт, но подобная драка, произошедшая в Польше, привела к гибели обоих участников. Их сбил проезжавший на большой скорости грузовик, водитель которого поздно заметил драчунов. Сначала обвинить в трагедии хотели его, но потом свидетели помогли разобраться в произошедшем.
- В Санкт-Петербурге проезжающие автомобилисты помогли молодей паре, автомобиль которых вылетел с дороги. Но вскоре все увидели, что мужчина и его спутница были сильно пьяны. И тогда уже добровольцам пришлось удерживать буйного водителя до приезда полиции.
Фото, видео: depositphotos,YouTube
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