Двое водителей подрались на дороге. Перепутали с рингом

Автобус на тот свет: почему на наших дорогах одни старики В фильме «Армагеддон», где Брюс Уиллис спасает планету от здоровенного метеорита, есть забавный фрагмент: американские спасители человечества между делом залетают на «русскую космическую станцию». И, конечно же, хихикают: мол, станция находится здесь уже 11 лет — у нас даже автомобили раньше выбрасывают… Самые популярные машины на вторичке. И это не кроссоверы! Бум кроссоверов, который сегодня можно наблюдать на рынке новых машин, до вторички не дошел. Здесь бестселлерами по-прежнему являются седаны, что в значительной степени отражает структуру российского автопарка. Впрочем, большинство потребителей бэушек и сами не хотят пересаживаться с четырехдверок. Какие модели седанов с пробегом являются сегодня наиболее популярными и ликвидными? Зрелищность зашкаливает! 10 необычных автосостязаний Спустя короткое время после появления первых в мире автомобилей как грибы стали плодиться всяческие автосостязания. Значительная их часть принадлежит к касте профессионального спорта и зачастую не блещет зрелищностью. Поэтому голодные до шоу люди постоянно придумывают что-нибудь новенькое или переиначивают порядком наскучившие сценарии. Мы подготовили подборку таких нетривиальных автосоревнований.