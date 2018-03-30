Исследование: водители хотят свободных тарифов ОСАГО. Вы в это верите?

Одна из исследовательских компаний опубликовала итоги опроса, согласно которому водители видят улучшение «автогражданки» и поддерживают либерализацию тарифов на нее.

Это вторая волна исследования, которое проводит холдинг «Ромир» с целью выяснить отношение автомобилистов к грядущей реформе ОСАГО. Правда, в компании умалчивают, по чьему заказу проводится исследование.

По данным исследования, с ноября прошлого года на 5% выросло число тех, кто положительно относится к либерализации рынка ОСАГО (58% против 53% в первой волне исследования). В конце февраля этого года 48% (+4% к ноябрю) водителей считают, что свободные тарифы улучшат ситуацию на рынке ОСАГО. На 4% выросло и число считающих, что «справедливые» тарифы ОСАГО сделают тарифы ниже для добросовестных водителей и выше — для лихачей: с этим утверждением согласно уже 68%. Причем 71% из них говорят о том, что те, кто ничего не нарушает, вынуждены платить и за тех, кто злоупотребляет правом.

При этом, оказывается, водители все чаще винят в кризисе рынка ОСАГО автоюристов, а 8% из опрошенных заявили, что никогда не будут прибегать к помощи автоюристов. Причем около половины из опрошенных говорят, что автоюристы наживаются на чужих проблемах, а 27% считают, что они создают «проблему рынку и другим автовладельцам».

Источник данных: «Ромир», ноябрь 2017 — февраль 2018

В ходе исследования стало известно и то, к каким нарушениям водители относятся негативнее всего (можно было выбрать несколько вариантов ответа). Это вождение в нетрезвом состоянии (95%), создание опасных ситуаций в результате маневров (94%) и «шашки» на дороге (90%).

При этом с ноября почти вдвое (с 23 до 42%) выросло число тех, кто считает ОСАГО важным для водителей видом страхования, но 41% (также почти в 2 раза больше) принимают «автогражданку» лишь как данность. Треть опрошенных утверждают, что ОСАГО позволяет обеспечить страховую защиту. Чаще всего с этим утверждением соглашались в Амурской области, Камчатском и Приморском крае.

Половина из опрошенных, кажется, смирилась с неизбежным ростом тарифов: они говорят о том, что если система ОСАГО не изменится, то рост тарифов будет «происходить на основе субъективной оценки в зависимости от экономической ситуации в стране».

Но еще большое удивление вызывает то, что 53% опрошенных говорят о том, что ОСАГО стало более клиентоориентированным.

Тема автоюристов, на которых так любят сваливать все проблемы сегмента ОСАГО в Российском союзе автостраховщиков (РСА), поднималась и в вопросе введения «справедливого тарифа»: с тем, что это поможет в борьбе с автоюристами, заявили 41% (+6% к ноябрю 2017 г.). Более трети (39%) считают, что система ОСАГО слишком доступна для нечестных схем обогащения.

Назвали автомобилисты и необходимые, по их мнению, изменения в ОСАГО: это свободные тарифы и конкуренция между страховщиками либо либерализация тарифов (62%), введение индивидуальных тарифов (81%). Среди необходимых мер чаще всего называлась необходимость совершенствования е-ОСАГО (40%).

Ну и, наконец, растет у автомобилистов, правосознание: с 49% до 30% снизилось число тех, кто считает, что выгоднее заплатить штраф за отсутствие ОСАГО, нежели покупать полис.

Недавно вступили в силу новые правила ОСАГО, окончательно убравшие справку о ДТП из списка необходимых для получения компенсации документов.

Страховщики заявили, что продажи е-ОСАГО необходимо ужесточить и ввести «франшизу в 72 часа», чтобы полис не начинал действовать сразу после покупки.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС