«Всем расслабиться!» Лев запрыгнул в машину к туристам

Дикие животные в сафари-парках регулярно вступают в несанкционированные контакты с приехавшими поглазеть на них людьми. Очередной такой инцидент произошел в одной из частных резерваций южноафриканской провинции Лимпопо.

В ролике, опубликованном на официальном Ютуб-канале южноафриканского Национального парка Крюгера, видно, как лев по кличке Зевс запрыгнул в экскурсионный внедорожник с группой студентов и стал прохаживаться между ними. Туристы замерли от ужаса, и сопровождающие работники вынуждены были несколько раз повторять им: «Расслабьтесь, все расслабьтесь и потихоньку выходите из машины».

Одна девушка в розовой маечке Зевсу очень понравилась, и он стал тереться об нее. Физический контакт с крупным хищником привел студентку в шок и остолбенение, ее пришлось чуть ли не силой выводить из машины.

Парни оказались посмелее: они стали делать крутые селфи на фоне льва, предвкушая тысячи лайков. Через некоторое время работники парка смогли уговорить Зевса покинуть внедорожник, и экскурсия продолжилась. Молодым людям она, вероятно, запомнится на всю жизнь.

Летом прошлого года «За рулем» рассказывал об инциденте в сафари-парке в Эскуинтле (Гватемала): тогда лев вцепился зубами в запасное колесо внедорожника с туристами и долго жевал его на глазах своей недоумевающей львицы.

А в американском штате Колорадо сафари может приключиться буквально с каждым: в поисках пропитания в дома к людям приходят дикие медведи и порой спастись от них можно только в машине.

Фото, видео: Kruger National Park