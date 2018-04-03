«Тебя с какой деревни выпустили?!» Потасовка гаишника с задержанными попала на видео

Все случилось в конце марта в городе Киров Калужской области. Инспектор ДПС заподозрил автоледи в пьяном вождении, попытался усадить ее в патрульный автомобиль, но встретил ожесточенное сопротивление.

По опубликованной в соцсетях видеозаписи скандального задержания, к сожалению, непонятно, с чего именно начался конфликт. В ролике видно, как инспектор требует у гражданки, которая, вероятно, сидела за рулем остановленного автомобиля, присесть в патрульную машину. Женщина отказывается, ее защищают муж и знакомые.

Переговоры ни к чему не привели, и полицейский попытался усадить задержанную в машину силой, но у него ничего не вышло. Затем подруга автоледи попыталась ударить инспектора, возникла небольшая потасовка, но вроде бы без серьезных последствий. После серии тычков и хватаний друг друга за руки полицейский и гражданские продолжили общение на повышенных тонах. Муж автомобилистки даже спросил гаишника, не планирует ли тот изнасиловать его супругу в своем автомобиле, а подруга заявила, что зафиксирует синяки и побои, якобы нанесенные ей инспектором, и того уволят с работы.

Чем закончилась эта история, неизвестно, но она привлекла внимание Следственного комитета и стала поводом для доследственной проверки.

«Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям как инспектора ДПС, так их других участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калужской области.

Вчера «За рулем» публиковал видео жесткого задержания пьяной автоледи в Красноярске, которая ездила на Тойоте без номеров и заставила полицию за ней гоняться.

В феврале в Сургуте гаишники были вынуждены скрутить и усадить в патрульную машину пьяную блондинку, пойманную за рулем конфискованного Гелендвагена с красивыми номерами 555, который она взяла у знакомого судебного пристава.

Фото: Илья Выдревич/Интерпресс/ТАСС

Видео: YouTube