Судебный пристав катался на конфискованном автомобиле. А что в этом такого?

Те, кто служит закону, тоже порой его нарушают, да еще столь дерзким образом. Воспользовался своим положением крымский пристав. Теперь уже, правда, бывший.

Сотрудник Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым с декабря 2017 года по февраль 2018 года катался на изъятом у должника автомобиле. Следственный комитет РФ по Республике Крым возбудил против него уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». По данной статье ему грозит наказание в виде штрафа в 80 тыс. рублей и вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

На сайте ведомства говорится, что дело вели оперативные сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.

В данный момент с человека, перепутавшего свой карман с государственным, взята подписка о невыезде, кроме того, ограничены некоторые его права. Выясняются обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

Пермские приставы-исполнители 16 часов подряд караулили должницу, которая заперлась в автомобиле и не давала его конфисковать. Чтобы хоть как-то согреться, она завернулась в рулон целлофана, никаких теплых вещей в автомобиле не было.

В Красноярске судебный пристав несколько часов удерживал нетрезвого водителя, препятствуя ему сесть на руль. И это при том, что сам находился в отпуске, но сделал все возможное, чтобы избежать трагедии.



Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС