Свои и чужие: Трамп хочет разделить автомобили по выхлопу

Автомобили, которые поставляют в Соединенные Штаты Америки, должны будут соответствовать более строгим экологическим стандартам, нежели выпущенные внутри страны. Таким образом Дональд Трамп собирается повысить конкурентоспособность местных автопроизводителей.

Правительство США рассматривает ужесточение экологических правил для импортных автомобилей для защиты отечественной автомобильной промышленности. Дональд Трамп поручил нескольким правительственным учреждениям оценить возможность применения существующего законодательства для того, чтобы ввести более жесткие нормы для зарубежных автопроизводителей. Это приведет к росту цен на импортные автомобили по сравнению с отечественными, сообщает немецкая Handelsblatt.

Трамп еще в начале марта угрожал европейским автоконцернам, таким как BMW, Daimler и Volkswagen, что увеличит экспортные пошлины, если Европейский союз ответит контрмерами на возможные защитные тарифы США на сталь и алюминий. Для немецких компаний рынок США имеет большое значение — по статистике, до 30% всех произведенных ими автомобилей продают в Северной Америке.

Правда, пока новая инициатива аппарата президента все еще на стадии проработки. Сотрудники Агентства по охране окружающей среды (EPA) работают над тем, чтобы ввести такое регулирование на законных основаниях. Существуют препятствия для осуществления этого плана, включая сопротивление внутри самого правительства. Пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс прокомментировала это сообщение, заявив, что президент работает над свободной и взаимно справедливой торговой практикой. Планируемые меры должны стимулировать экономику США и вернуть рабочие места и предприятия в страну.

Два высокопоставленных сотрудника американских автомобильных компаний сообщили, что, по их мнению, эта инициатива исходит от министра торговли США Уилбера Росса. Сами американские автопроизводители такой поблажки не просили и вряд ли бы вообще поддержали эту инициативу.

Год назад у хозяина Белого дома любые упоминания об экологически чистом транспорте вызывали лишь раздражение, он даже грозился ослабить действующие ограничения по вредным выбросам для автомобилей в США, поставив под сомнение планы автоконцернов по выпуску «зеленых» моделей.



Кортеж президента США Дональда Трампа насчитывает более 60 автомобилей и мотоциклов. Проезд американского президента удалось заснять на видео простому прохожему.

Фото: Imago/TASS