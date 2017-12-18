Водителей ждет новый штраф. И наказывать за нарушение будут не гаишники

За невыполнение требования таможни об остановке водителей в пограничных районах следует штрафовать. Такой законопроект поддержал Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект об ответственности водителей за невыполнение требования сотрудника таможенных органов об остановке транспортного средства.

Законопроект предлагает штрафовать водителей за неподчинение требованию таможенников об остановке транспортных средств в приграничных регионах России для проверки перевозимых товаров и документов на них.

Для того, чтобы штраф имел законные основания, предлагается распространить действие ст. 12.25 КоАП «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» и на требования таможенных органов. Напомним, эта статья предусматривает административный штраф от 500 до 800 рублей.

Кроме того, предлагается внести изменения и в статью 23.8 КоАП, регулирующую полномочия таможенных органов, и наделить должностных лиц таможни полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях в этой сфере.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

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