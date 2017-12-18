До чего бахвальство довело: в Санкт-Петербурге автомобиль завис на разделителе

Произошло это вечером в воскресенье. Водитель не пострадал, но вот автомобиль крепко завис.

Поделился фотографиями участник группы «ДТП и ЧП /Санкт-Петербург». По словам очевидцев, авария произошла у дома 14а по Пулковскому шоссе у заезда на мост в сторону Кубинской улицы. Водитель Ford Mondeo вел себя неадекватно, прыгал из ряда в ряд и попытался заехать на мост с резким торможением, а в результате заскочил на разделитель, подняв столб пыли.

В комментариях к фото участница группы Анна Смирнова пишет, что «это сильно нетрезвое тело» сначала протаранило их машину, а потом решило скрыться, но уехать далеко не получилось. Водитель был в тапочках, когда приехали инспекторы ГИБДД, этот эквилибрист утверждал, что за рулем был вообще не он, кто-то это сделал и убежал, а он просто стоит и грустит.

В соцсети шутят, что зато таким образом можно по-быстрому «переобуться», и поскольку сзади автосалон, подозревают, что владелец «хотел сдать свою Мондео в трейд-ин, но не взяли».

Фото: Алексей Костюков, ВКонтакте