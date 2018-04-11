Понеслась: автокомпании начали повышать цены в России

Чуть больше недели с момента введения в России новых ставок утилизационного сбора потребовалось некоторым автомобильным компаниям на то, чтобы отреагировать на этот шаг российского правительства и переписать прайс-листы.

Первой открыто объявила о повышении цен марка Ravon, автомобили которой импортируются к нам из Узбекистана и, следовательно, облагаются невозвратным утилизационным сбором. У нее подорожали все представленные модели.

По-тихому Honda поменяла цены на кроссовер Honda CR-V — фактически единственную модель компании, представленную на российском рынке. Все комплектации, кроме базовой Elegance, прибавили 20 тысяч рублей.

Если посмотреть на прайс-листы автомобильных компаний внимательнее, то выясняется, что в апреле цены увеличили также Audi, Fiat и Jeep в среднем на 2% на все модели, а Volkswagen сделал аналогичную коррекцию выборочно для нескольких моделей. Причем сильнее всего подорожал уходящий с рынка Volkswagen Touareg (в этом году до нас должно добраться третье поколение этой модели), все комплектации которого прибавили 30 тысяч рублей. Выросли цены и, как ни странно, на кроссовер Volkswagen Tiguan, производство которого локализовано в России? и, соответственно, уплаченный утилизационный сбор должен вернуться компании в виде субсидий.

О коррекции цен из-за повышения утилизационного сбора объявила и Subaru. Так, кроссовер Subaru XV подорожал на 30–40 тыс. руб. в зависимости от комплектации. Subaru Forester подорожал на 40 тыс. руб., а Outback на 50 тыс. руб. Повышение цен коснулось всех версий этих моделей за исключением базовых.Другие компании пока не корректировали цены: они создали необходимые складские запасы до 1 апреля, когда вступили в силу новые ставки утилизационного сбора.

Однако в ближайшее время прайс-листы могут начать переписывать абсолютно все компании, даже продающие автомобили исключительно локальной сборки. Связано это с обвалом курса рубля на этой неделе: за пару дней национальная валюта потеряла все, что отыграла у евро и доллара с 2014 года.

Ставки утилизационного сбора выросли с 1 апреля этого года. Сильнее всего они ударили по массовому сегменту автомобилей с двигателями объемом от литра до двух (+90%) и от 2 до 2,5 литров (+49,2%).

Автомобили какого ценового диапазона наиболее востребованы в России? Если думаете, что бюджетные, то ошибаетесь!

Фото: Евгений Ткачев/Интерпресс/ТАСС