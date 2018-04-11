ГИБДД назвала самые опасные дороги Москвы. Давайте там не ездить

Глава столичной Госавтоинспекции назвал столичные магистрали, где чаще всего происходят аварии.

В ГИБДД участки дорог протяженностью более 400 метров, где происходит два и более ДТП с пострадавшими, принято считать очагами аварийности. Чаще всего, по словам Виктора Коваленко, такие аварии происходят на МКАДе и Дмитровском шоссе.

Кроме того, Виктор Коваленко назвал и основную причину аварий на московских магистралях: это превышение скорости, а самым распространенным видом ДТП является столкновение двух автомобилей.

«Наибольшее количество очагов аварийности приходится на такие магистрали, как МКАД — восемь очагов, Дмитровское шоссе также восемь очагов, меньше — на шоссе Энтузиастов, Каширском и Варшавском шоссе, на Кутузовском, Ленинском и Волгоградском проспектах», — цитирует Коваленко агентство ТАСС.

Глава столичной ГИБДД отметил, что большинство очагов аварийности «мигрирующие», а более половины ДТП приходится на вылетные магистрали с тремя и более полосами движения, где разрешена довольно высокая для города скорость.

Однако по показателям смертности на дорогах Москва вплотную приблизилась к европейским странам. Коваленко заявил, что по итогам 2017 года число погибших в ДТП составило 4 человека на 100 тысяч жителей, в Германии данный показатель равен 3,9, а в Швеции — 2,7.

Также в ГИБДД столицы составили социологический портрет типичного нарушителя ПДД. Это мужчина с российским гражданством, представитель рабочих профессий или профессиональный водитель.

Ранее Виктор Коваленко пообещал жестко наказывать «мажоров», которые нарушают ПДД.

В целом по России дела обстоят не так радужно. Это следует из обзора Научного центра МВД, который был недавно опубликован.

Фото: АГН «Москва»