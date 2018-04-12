Камеры накроют Москву. И будут штрафовать за новые нарушения

Власти столицы до конца года почти в полтора раза увеличат число комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения.

Сегодня на московских дорогах работает 1450 стационарных камер и 370 мобильных комплексов (они следят за платными парковками), до конца года в городе появится еще 740 комплексов. Об этом заявил глава столичной ГИБДД Виктор Коваленко.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) говорят, что до ноября в городе будет установлено 600 стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, а еще 140 комплексов — это мобильные «Паркрайты» и «Парконы» для контроля платных парковок и мест, где стоянка и остановка транспорта запрещены. Москва и так была лидером по установленным на дорогах камерам, а теперь станет безусловным рекордсменом по их количеству.

Новые комплексы установят на трассах, где выявлено по 3–8 очагов аварийности, места установки пока не определены. Но господин Коваленко накануне заявил, что самыми опасными в Москве по итогам 2017 года стали МКАД, Дмитровское шоссе, шоссе Энтузиастов, Каширское и Варшавское шоссе, Кутузовский, Ленинский и Волгоградский проспекты. Как и прежде, Москва будет заключать контракты на аренду камер: выигравшие тендеры компании должны установить, поддерживать работоспособность и передавать данные с комплексов в течение пяти лет.

Сегодня большинство установленных в Москве комплексов фиксируют нарушения скоростного режима. В этом году несколько сотен камер, пишет «КоммерсантЪ», начнут фиксировать нарушения на пешеходных переходах и перекрестках, где водители чаще всего не пропускают пешеходов. Сегодня в столице работает только одна такая камера, да и то в тестовом режиме. Штраф за непредоставление преимущества пешеходам и велосипедистам сегодня составляет 1500–2000 руб. (ст. 12.18 КоАП РФ).

При этом эксперты говорят, что программное обеспечение таких комплексов сырое. Кроме того, не существует четкой трактовки нарушения, так как согласно ПДД водитель не должен создавать препятствий пешеходу. Соответственно, у ГИБДД и водителей может быть разное понимание термина «помеха для пешехода».

А в Московской области фиксацией нарушений ПДД занимаются коммерсанты. За полгода они заработали 250 млн руб.

Согласно новому плану повышения безопасности на дорогах количество комплексов фиксации нарушений должно значительно увеличиться.

Фото: Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС