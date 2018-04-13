Пятница, 13-е… Суеверны ли российские водители? Исследование

На дворе XXI век, а в приметы верят 43% российских водителей, показало исследование компании Ford. Впрочем, наиболее популярным «ритуалом» перед долгой дорогой является проверка исправности машины. Что касается суеверий, то 16% сообщили, что в приметы не верят, но стучат по дереву — «на всякий случай». 12% опрошенных автомобилистов соблюдают древний русский обычай — посидеть «на дорожку» перед началом путешествия. Еще 3% оберегают себя и автомобиль от несчастий с помощью амулетов. Каждый десятый убежден, что для удачи в дороге нужно просто отогнать от себя нехорошие мысли и настроиться на позитив, тогда все будет в порядке.
17% респондентов не полагаются на судьбу, они выбрали вариант ответа «мой ритуал — убедиться в исправности авто». 40% автомобилистов заявили, что в приметы не верят, хотя, возможно, им не помешало бы «ритуально» убедиться в исправности машины, особенно перед длительной поездкой.
Вряд ли кто-то сегодня настолько суеверен, чтобы отказаться от любых серьезных дел и путешествий в «день неприятностей». Ну а внимательность и осторожность на дороге никогда не помешают.
- Американская автомобильная компания любит проводить необычные исследования состояния водителей. Одно из предыдущих было посвящено удовольствию от вождения, которое испытывают люди.
- Состояние сонливости за рулем знакомо практически всем водителям, каждый третий хотя бы раз засыпал за рулем!
- И наконец, только 48% российских водителей, перед тем как сесть в машину, надевают правильную обувь.
Фото: Depositphotos
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