Пятница, 13-е… Суеверны ли российские водители? Исследование

Да! Более 40% российских водителей верят в приметы.

На дворе XXI век, а в приметы верят 43% российских водителей, показало исследование компании Ford. Впрочем, наиболее популярным «ритуалом» перед долгой дорогой является проверка исправности машины. Что касается суеверий, то 16% сообщили, что в приметы не верят, но стучат по дереву — «на всякий случай». 12% опрошенных автомобилистов соблюдают древний русский обычай — посидеть «на дорожку» перед началом путешествия. Еще 3% оберегают себя и автомобиль от несчастий с помощью амулетов. Каждый десятый убежден, что для удачи в дороге нужно просто отогнать от себя нехорошие мысли и настроиться на позитив, тогда все будет в порядке.

17% респондентов не полагаются на судьбу, они выбрали вариант ответа «мой ритуал — убедиться в исправности авто». 40% автомобилистов заявили, что в приметы не верят, хотя, возможно, им не помешало бы «ритуально» убедиться в исправности машины, особенно перед длительной поездкой.

Вряд ли кто-то сегодня настолько суеверен, чтобы отказаться от любых серьезных дел и путешествий в «день неприятностей». Ну а внимательность и осторожность на дороге никогда не помешают.

Американская автомобильная компания любит проводить необычные исследования состояния водителей. Одно из предыдущих было посвящено удовольствию от вождения, которое испытывают люди.

Состояние сонливости за рулем знакомо практически всем водителям, каждый третий хотя бы раз засыпал за рулем!

И наконец, только 48% российских водителей, перед тем как сесть в машину, надевают правильную обувь.



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