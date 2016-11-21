Не то отозвали! Mazda перепутала свои модели

Росстандарт опубликовал уточненную информацию относительно отзыва в России 20 030 автомобилей Mazda. Вместо кроссоверов СX-5 на внеплановую диагностику и ремонт отправятся седаны Mazda 6.

Об отзыве с российского рынка кроссоверов Mazda СX-5 «За рулем» рассказывал вчера, но сегодня выяснилось, что из российского представительства Мазды в Росстандарт пришла ошибочная информация, и сервисная кампания на самом деле затрагивает седаны Mazda 6, реализованные в нашей стране официальными дилерами в период c ноября 2012 года по сентябрь 2015 года. Список VIN-номеров всех 20 030 подлежащих отзыву «шестерок» можно скачать здесь. А вот в описании выявленного дефекта ничего не изменилось:

«Причиной отзыва транспортных средств, оснащенных стояночным тормозом с механическим (тросовым) приводом, является ненадлежащая герметичность чехла заднего тормозного суппорта. Вал привода стояночного тормоза, являющийся элементом заднего тормозного суппорта, может подвергнуться коррозии. При дальнейшей эксплуатации автомобиля в этом состоянии возможно развитие коррозии и повышение сопротивления при перемещении вала. Вероятно заедание корродирующего вала в корпусе суппорта, что может привести к снижению тормозного усилия стояночного тормоза. Для автомобиля, припаркованного на уклоне, это чревато неожиданным троганием с места и как следствие повышением вероятности наступления дорожно-транспортного происшествия».

Механики авторизированных сервисных центров Mazda бесплатно для автовладельцев проверят на каждом попавшем под отзыв автомобиле вал привода стояночного тормоза и тормозные суппорты на предмет коррозии и в случае необходимости заменят их на новые. Кроме того, на всех машинах будут установлены модифицированные защитные чехлы суппортов.

Любопытно, что это уже второй отзыв «шестерок» в России из-за риска отказа стояночного тормоза: первая сервисная кампания была объявлена в феврале этого года и затронула 1758 автомобилей.

Также в феврале Mazda отзывала в России роторные спорткары RX-8 в связи с риском утечки топлива и возгорания.

С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: Mazda