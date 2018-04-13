«Чисто покататься»: воришка без прав угонял машины и ездил до последней капли бензина

Житель Приморья обвиняется в серии краж и угонов, сообщает региональное ОМВД России. Воришка оказался каким-то странным, судя по набору похищенного: два автомобиля, бензопила и номерные знаки из чужого гаража.

У него даже не было водительских прав, но это не помешало ему похитить два автомобиля — Nissan Atlas и Nissan AD. На них он катался по родному Чугуевскому району, а когда заканчивался бензин, бросал на обочинах, а сам на попутках возвращался домой. Видимо, чтобы машины было труднее найти, он залез в чужой гараж, похитил номерные знаки и прикрутил их на угнанные автомобили. Вдобавок к этому в Новомихайловке злоумышленник сорвал навесной замок и проник в магазин, откуда похитил бензопилу.

Воришке предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), п. «б» ч. 2 ст. 158 (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение), ч. 1. ст. 325 (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства). Уголовное дело направлено в Чугуевский суд, странному воришке теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Автомобили возвращены владельцам, а бензопила — в магазин, сообщает ОМВД России по Чугуевскому району.

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