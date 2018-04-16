Водитель сбил на обочине четверых детей и двух женщин

Произошло это на Кубани. Водитель, как несложно догадаться, был пьян.

В воскресенье вечером в селе Большой Бейсуг Брюховецкого района 30-летний водитель отечественной «шестерки» выехал на обочину и сбил идущих по ней людей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

С места ДТП нарушитель скрылся, но его задержали и доставили в отделение полиции. Мужчина находился в состоянии опьянения. Двоих детей, шести и пяти лет, и 39-летнюю женщину доставили в больницу. Еще троим пострадавшим — детям двух лет и одного года и 39-летней женщине, на месте оказали помощь и направили на амбулаторное лечение.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, по факту происшествия проводится проверка.

Фото: Depositphotos

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