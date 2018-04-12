В Подмосковье перевернулся автобус с детьми. Есть пострадавшие

Новый кроссовер Jaguar E‑Pace — тест-драйв Новенький Jaguar E‑Pace — второй серийный паркетник, созданный в Солихалле, но во многих отношениях для англичан он является первым. Почему маленький кроссовер тяжелее своего старшего брата? Renault Koleos 4х4 против Peugeot 5008 4х2: полный привод или электроника? В сегменте не самых дорогих кроссоверов покупатели все чаще отдают предпочтение более дешевым переднеприводным модификациям — для некоторых моделей трансмиссия 4×4 недоступна в принципе. Но это в Европе достаточно большого клиренса и электронных помощников, улучшающих проходимость. А как у нас? BMW X2: первый тест-драйв Яркий купеобразный компактный кроссовер BMW X2 появился еще не во всех дилерских салонах баварской марки. Однако мы уже успели покататься на нем, а теперь делимся впечатлениями после первого тест-драйва.