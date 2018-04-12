В Подмосковье перевернулся автобус с детьми. Есть пострадавшие

В Пушкинском районе Московской области в результате лобового столкновения с легковым автомобилем перевернулся автобус с детьми. Есть жертвы и пострадавшие.

Лобовое столкновение легкового автомобиля и автобуса, перевозившего 40 детей и 14 взрослых, произошло на 106-м километре подмосковной трассы А-107 вблизи деревни Царево. Сразу после происшествия автобус опрокинулся набок. Всего в аварии пострадало 13 человек, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. Водитель легкового автомобиля погиб, семеро детей и двое взрослых попали в больницу.

На место происшествия сразу выехали экстренные службы. Последствия аварии устраняли силами МЧС в составе 7 единиц техники и 22 спасателей.

В настоящее время на месте ДТП работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводится доследственная проверка.

На фотографиях, которые опубликовал Следственный комитет, видно, что от легковушки практически ничего не осталось. По предварительной версии, в аварии виноват водитель легкового автомобиля: он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. Известно также, что школьники возвращались с экскурсии.

Фото: МЧС, Следственный комитет

Видео: Youtube/Говорит Москва

В Подмосковье перевернулся автобус с детьми. Есть пострадавшие
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