В Германии не прокатило: задержан неисправный автобус с детьми из России

Автобус возвращался из Германии в Россию. По российском меркам у него были лишь несущественные недочеты, по немецким — автобус был полностью неисправен.

Из отчета Берлинской полиции от 28.03.2018 следует, что неисправный туристический автобус остановили около 13:00 при выезде из столицы Германии на таможенном пункте «Драйлинлен». В автобусе находилось около 40 детей и подростков, которые направлялись на родину в Россию. При осмотре транспортного средства полицейский обратил внимание на сильно ржавые передние тормозные диски. После того как водитель снизил скорость до 30 км/ч, автобус резко потянуло вправо. Для дальнейшего осмотра транспортное средство направили в ремонтную мастерскую, и результат оказался пугающим: в автобусе не работали передний левый и задний правый тормоза, топливный бак болтался и готов был отвалиться в любой момент, а выхлопная система оказалась так сильно повреждена, что риск возгорания был довольно высок.

Детей разместили в гостинице, из-за процедуры проверки их возвращение на родину сильно затянулось. Сопровождавшая группу учительница выразила недовольство по поводу преувеличенного внимания полицейских, как она выразилась, «к мелким недочетам» транспортного средства.

Летом прошлого года похожий случай был зафиксирован в Кельне, когда полиция запретила двигаться автобусу с российскими музыкантами на борту.

Согласно одному исследованию, парк российских автобусов сильно изношен, при этом на сегодняшний день в России насчитывается 428 тыс. автобусов, больше половины из них — российского производства.

Фото: DPA/TASS