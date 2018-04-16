Стриптиз на спор. Девушка в стрингах возбудила водителей

Соблазнительные танцы на дороге снял на видео один из жителей Самары. В ответ на комплимент девушка настойчиво попросила нежданных зрителей не задерживаться.

Видеозапись сделана в минувшие выходные на улице Маломосковской в Самаре. Обнародовавший ее автомобилист предположил, что девушка проиграла какой-то спор и танцевала стриптиз вынужденно, а потому была не в восторге от лишних свидетелей. Танец, судя по всему, был адресован тому человеку, что сидел в стоявшей у обочины машине — девушка прислонялась попой к ее фальшрадиаторной решетке и ложилась на капот.

Танцовщица явно не собиралась становиться сетевой знаменитостью, но что поделать — если на дороге появляется полуобнаженная девушка, водители обязательно притормаживают и достают мобильные телефоны.

Фото: depositphotos.com

Видео: 63.ru

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