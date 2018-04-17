«Полное @#%$%!». Актер Сами Насери высказался о фильме «Такси-5»

В конце прошлой недели в мировой прокат вышла пятая часть легендарной французской комедии «Такси». Главный актер предыдущих частей франшизы Сами Насери посмотрел ее и пришел в ужас.

В России «Такси-5» выйдет на широкие экраны только 10 мая, но в рунете уже горячо обсуждают «образцовый провал». К критикам присоединился и знаменитый французский актер Сами Насери, снявшийся в первых четырех частях «Такси». В одном из своих недавних интервью он нецензурно высказался о том, во что превратилась легендарная комедия.

Надо сказать, что и предыдущие части фильма не проходили по ведомству высокого киноискусства, как, впрочем, и вся продукция Люка Бессона, однако «Такси-5» даже по меркам непритязательного зрителя, цитируем одного из комментаторов, «дно днищенское». Некоторые российские зрители разочаровались в «Такси-5» еще на стадии трейлеров.

Пятая часть комедийного боевика использует те же приемы, что и «Такси 1,2,3,4», даже машина (Peugeot 407) в новой картине старая, но замена известных актеров на «подающих надежды» зрителям не понравилась, да и общий уровень юмора многие, как и Сами Насери, посчитали чрезвычайно низким. Впрочем, лучше все же сделать собственные выводы — будем ждать официальной премьеры.

В марте стало известно о том, что компании Paramount Network и Network Entertaiment снимут документальное кино, посвященное звезде кинофраншизы «Форсаж» Полу Уокеру, трагически погибшему несколько лет назад в ДТП.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Видео: YouTube