Цены на бензин вырастут. Стремительно и резко: на 3–5 руб. за литр

Оптовые цены на топливо продолжают бить рекорды, при этом вскоре на этот рост отреагирует розница, и ценники на АЗС резко взлетят. Чиновники разводят руками — такова рыночная конъюнктура.

Несмотря на то, что Россия является крупной нефтедобывающей страной, простые потребители топлива этого не замечают. Низкие мировые цены на нефть: в России ценники растут, так как нефтяники компенсируют потери. Высокие мировые цены на нефть: в России ценники снова растут, так как нефтяным компаниям выгоднее продавать топливо на экспорт.

Основным индикатором розничных цен на АЗС служат показатели на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, где нефтяники продают часть топлива оптом. Практически с начала года там наблюдается феноменальный рост стоимости топлива, который бьет все рекорды. Сейчас средняя стоимость тонны топлива приблизилась к 50 тыс. руб. А это означает, что вскоре на такой рост отреагирует и розница.

При этом нефтянки все логично обосновывают экономическими принципами, а вернее понятием «экспортный netback»: равнодоходность поставок на экспорт и внутренний рынок. На мировом рынке цены выросли, что сделало экспорт более выгодным, одновременно обвалился курс рубля, что еще больше ухудшило ситуацию. Нефтеперерабатывающие заводы получают сырье по рыночной цене, то есть после его переработки в топливо вообще уходят в убытки.

«Мы понимаем, что резко поднять цены в опте было бы неправильно, но и получать убытки по заводам, в модернизацию которых мы вложили сотни миллиардов рублей, тоже неправильно», — заявил газете «КоммерсантЪ» представитель одной из крупных нефтяных компаний.

Пока рост розничных цен отстает от оптовых, но владельцы АЗС, в первую очередь независимых, говорят, что так не может продолжаться бесконечно. Они сдерживали рост несколько месяцев, но называют ускорение роста цен неизбежным.

Чиновники пока остаются спокойными и говорят, что по крайней мере физического дефицита топлива, как это было в 2011 и 2015 годах, не будет, а ситуация «остается» стабильной. Впрочем, на прошлой неделе в ФАС все же решились на более активные действия и разослали «Роснефти», «Сургутнефтегазу», ТАИФ и «Фортинвесту» предупреждение о необходимости поставок топлива на биржу в необходимых объемах.

Аналитики пока не берутся предсказывать, на сколько вырастут цены. Если все останется как сейчас и оптовые цены продолжат расти, литр бензина в среднем подорожает на 3–5 руб. Но в отрасли надеются, что ситуация улучшится в мае, когда закончится плановый ремонт на Рязанском и Самарском НПЗ, которые принадлежат «Роснефти».

Фото: Артем Коротаев/ТАСС