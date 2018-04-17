Сколько водителей ездит без ОСАГО? Да их миллионы!

В России растет количество штрафов за отсутствие полиса ОСАГО, только в прошлом году оно увеличилось на 40%.

В 2017 году количество штрафов за езду без полиса «автогражданки» выросло до 2,8 млн штук, а в Российском союзе автостраховщиков сообщили, что около 3 млн автовладельцев ездят без «автогражданки» или с фальшивыми полисами. Растущая стоимость обязательной страховки вынуждает автовладельцев делать это, и на самом деле отказников еще больше, полагают эксперты.

Причем с каждым годом становится все больше автомобилистов, которые не покупают полис. Так, в 2015 году было выписано около 189 тыс. штрафов за это нарушение, в 2016 году этот показатель составил 1,9 млн штрафов, в 2017-м — 2,8 млн (+40%), на сколько же он вырастет в этом году?

А вот количество заключенных договоров понемногу сокращается, несмотря на то что растет автопарк. Так, по данным издания, в 2013 году заключили 42,7 млн договоров ОСАГО, в 2014-м — 42,6 млн, в 2015-м — 39,9 млн, в 2016-м — 39,1 млн, в 2017-м — 39,2 млн.

Если отказавшихся будет чересчур много (хотя бы 8–10 млн автомобилистов), может возникнуть кризис доверия к ОСАГО, который по принципу домино приведет к тому, что граждане начнут массово саботировать обязательную страховку. Решением проблемы может быть снижение тарифов ОСАГО, но его вряд ли стоит ждать.

В РСА же считают, что необходимо увеличить штрафы за езду без полиса, а выявлять недобросовестных автомобилистов можно с помощью тех же камер фотовидеофиксации. Этот вопрос рассматривается уже не один год, но пока власти не могут решиться на такое нововведение.

При этом, согласно исследованию, проведенному холдингом «Ромир», 58% автовладельцев положительно относятся к либерализации рынка ОСАГО, полагая, что это улучшит ситуацию на рынке.

В марте правительство не стало поддерживать увеличение штрафа за езду без ОСАГО с 800 до 5000 рублей, и предложило доработать законопроект.



Фото: Донат Сорокин/ТАСС, коллаж «За рулем»