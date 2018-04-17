VW Touareg для России: три мотора и много опций

Российское отделение Volkswagen рассказало о том, какими двигателями будет оснащаться третье поколение Touareg, а также о том, какое оборудование будет доступно за доплату.

Volkswagen Touareg

На нашем рынке флагманский кроссовер немецкой марки предложат с тремя двигателями: двумя бензиновыми мощностью 249 и 340 л.с. и с 3-литровым турбодизелем мощностью 249 л.с. Коробка передач — безальтернативный 8-ступенчатый автомат, привод, естественно, полный.

В Volkswagen явно решили, что Touareg — это премиальная модель: список опций впечатляет. Но комплектаций всего три: Respect, Status и R-Line. Базовая версия доступна с 249-сильными моторами, а топовая — с турбодизелем и бензиновым мотором мощностью 340 л.с.

Базовая версия, на первый взгляд, подорожала не так уж и серьезно: она оценена в 3 299 000 рублей, это на 240 тыс. руб. дороже базовой версии предыдущего поколения. Комплектация Status включает в себя обшитые кожей сиденья (передние с электрорегулировкой и обогревом), мультируль, систему автоматического переключения фар с дальнего света на ближний, противотуманные фары, систему предупреждения об опасности столкновения, датчики контроля давления в шинах, круиз-контроль с ограничителем скорости, информационно-развлекательную систему с 9-дюймовым экраном и навигацией, парктрониками спереди и сзади, 2-зонным климат-контролем.

Volkswagen Touareg

В комплектации Respect добавляются рейлинги на крыше, обогрев задних сидений, пневмоподвеска с электронной регулировкой дорожного просвета и жесткости амортизаторов, система бесключевого доступа в салон и пуска двигателя кнопкой, электропривод багажной двери, сигнализация, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Mirrorlink, система помощи при парковке, камера заднего вида.

Топовая версия R-Line помимо иного обвеса получила систему Innovision Cockpit с виртуальной приборной панелью и возможностью управления информационно-развлекательной системой с 15-дюймовым экраном, а также индивидуальной настройкой «рабочего стола» в ней, к электрорегулировкам передних сидений добавляется память настроек, электропривод также получила рулевая колонка, а стекла задней полусферы имеют 80-процентную тонировку.

Volkswagen Touareg

Цены объявлены только на базовую версию, неизвестны и цены на дополнительные пакеты, коих предлагается шесть — «Комфорт», «Техника», «Премиум», «Движение по бездорожью», «Подвеска Pro, „Свет и обзор“. Также указана стоимость отдельных опций, но на их перечисление может уйти весь день. Отметим лишь часть: это светодиодные матричные фары IQ Light, проектор на лобовое стекло, а также передние сиденья с массажем. Этого раньше Volkswagen для Touareg не предлагал.

Точная дата продаж пока не объявлена; по предварительным данным, это может произойти в конце весны — начале лета.

Третье поколение Volkswagen Touareg было с помпой представлено в начале апреля, накануне автосалона в Пекине.

Мы уже успели протестировать новый Туарег и сделать первые выводы.

Фото: Volkswagen