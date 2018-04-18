Автомобили с пробегом подорожали. Исследование

По итогам первого квартала 2018 года средняя стоимость авто подросла на 4,3% в сравнении с прошлым годом.

В первом квартале 2018 года в России было реализовано 1 млн 188,4 тыс. автомобилей с пробегом, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема на Avito реализовали 522 тыс. единиц, то есть 44% всех проданных автомобилей с пробегом по стране. Средняя цена машин по опубликованным на сайте объявлениям о продаже составила 533 тыс. рублей, что на 4,3% выше. чем в 2017 году.

Доля автомобилей производства АВТОВАЗа из всех предложений о пробеге составила 22%, что объясняется их доступностью. Среди иномарок лидировали Hyundai, Toyota и Volkswagen. Средняя стоимость автомобилей Hyundai — 580 тыс. рублей, Toyota — 872 тыс. рублей и Volkswagen — 599 тыс. рублей.

69% запросов пришлось на машины старше 7 лет, их цена в среднем составила 319 тыс. рублей. Шести-семилетние стоили уже в среднем 608 тыс. рублей (14% запросов), еще 10% пришлось на категорию «четыре-пять лет» по цене 805 тыс. рублей за экземпляр. И только 7% интересовались машинами до трех лет в среднем за 1,36 млн рублей.

78% объявлений по всей стране и 80% запрошенных контактов пришлось на четыре класса машин: C, B, SUV и D.

Быстрее всего дешевели автомобили бизнес-класса — четырех-пятилетние в этой категории стоили 55% от цены на машины возрастом до трех лет, шести-семилетние авто — 43%, старше семи лет — 14%.

Медленнее всех теряли в цене кроссоверы: четырех-пятилетки предлагали за 60% стоимости авто возрастом до трех лет, шести-семилетние — за 48%, от семи лет — за 31%.

Цены популярных моделей автомобилей

Производитель

Модель

Средняя цена, руб.

Daewoo

Matiz

132 000

ВАЗ (Lada)

1111 Ока

51 000

Kia

Picanto

329 000

Chevrolet

Spark

250 000

Lifan

Smily (320)

180 000

ВАЗ (Lada)

Priora

247 000

ВАЗ (Lada)

2114 Samara

126 000

ВАЗ (Lada)

Kalina

226 000

ВАЗ (Lada)

Granta

327 000

ВАЗ (Lada)

2115 Samara

98 000

ВАЗ (Lada)

2110

87 000

ВАЗ (Lada)

2107

66 000

ВАЗ (Lada)

2112

104 000

Ford

Focus

385 000

ВАЗ (Lada)

2109

59 000

Volkswagen

Passat

374 000

BMW

3 серия

629 000

Mercedes-Benz

C-класс

777 000

Mazda

6

602 000

Audi

A4

540 000

Toyota

Camry

898 000

Mercedes-Benz

E-класс

854 000

BMW

5 серия

679 000

Audi

A6

625 000

Nissan

Teana

642 000

Mercedes-Benz

S-класс

1 148 000

BMW

7 серия

1 178 000

Audi

A8

842 000

Lexus

LS

906 000

Mercedes-Benz

S-класс AMG

2 728 000

Renault

Kangoo

296 000

Citroen

Berlingo

355 000

Peugeot

Partner

356 000

FIAT

Doblo

344 000

Skoda

Roomster

369 000

ГАЗ

ГАЗель

275 000

ГАЗ

ГАЗель 3302

280 000

Volkswagen

Transporter

475 000

ГАЗ

ГАЗель 2705

189 000

ГАЗ

ГАЗель 33023

324 000

Ford

Transit

607 000

Ford

Noah

266 000

Hyundai

H-1 (Grand Starex)

1 117 000

Opel

Zafira

419 000

Nissan

Note

359 000

УАЗ

Hunter

329 000

УАЗ

469

133 000

Nissan

Terrano

651 000

УАЗ

31512

138 000

УАЗ

31514

160 000

Автомобили с пробегом подорожали. Исследование

Фото: Depositphotos

Автомобили с пробегом подорожали. Исследование
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