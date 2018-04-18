Автомобили с пробегом подорожали. Исследование

В первом квартале 2018 года в России было реализовано 1 млн 188,4 тыс. автомобилей с пробегом, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема на Avito реализовали 522 тыс. единиц, то есть 44% всех проданных автомобилей с пробегом по стране. Средняя цена машин по опубликованным на сайте объявлениям о продаже составила 533 тыс. рублей, что на 4,3% выше. чем в 2017 году.
Доля автомобилей производства АВТОВАЗа из всех предложений о пробеге составила 22%, что объясняется их доступностью. Среди иномарок лидировали Hyundai, Toyota и Volkswagen. Средняя стоимость автомобилей Hyundai — 580 тыс. рублей, Toyota — 872 тыс. рублей и Volkswagen — 599 тыс. рублей.
69% запросов пришлось на машины старше 7 лет, их цена в среднем составила 319 тыс. рублей. Шести-семилетние стоили уже в среднем 608 тыс. рублей (14% запросов), еще 10% пришлось на категорию «четыре-пять лет» по цене 805 тыс. рублей за экземпляр. И только 7% интересовались машинами до трех лет в среднем за 1,36 млн рублей.
78% объявлений по всей стране и 80% запрошенных контактов пришлось на четыре класса машин: C, B, SUV и D.
Быстрее всего дешевели автомобили бизнес-класса — четырех-пятилетние в этой категории стоили 55% от цены на машины возрастом до трех лет, шести-семилетние авто — 43%, старше семи лет — 14%.
Медленнее всех теряли в цене кроссоверы: четырех-пятилетки предлагали за 60% стоимости авто возрастом до трех лет, шести-семилетние — за 48%, от семи лет — за 31%.
- Проведенный одной из отечественных компаний опросов касался темы обмана при продаже автомобилей. 87,7% продавцов полагают (хотя проверить это невозможно), что они не преувеличивают достоинства своего автомобиля.
- В марте объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 489,1 тыс. единиц, плюс 6,7% к марту прошлого года.
|
Производитель
|
Модель
|
Средняя цена, руб.
|
Daewoo
|
Matiz
|
132 000
|
ВАЗ (Lada)
|
1111 Ока
|
51 000
|
Kia
|
Picanto
|
329 000
|
Chevrolet
|
Spark
|
250 000
|
Lifan
|
Smily (320)
|
180 000
|
ВАЗ (Lada)
|
Priora
|
247 000
|
ВАЗ (Lada)
|
2114 Samara
|
126 000
|
ВАЗ (Lada)
|
Kalina
|
226 000
|
ВАЗ (Lada)
|
Granta
|
327 000
|
ВАЗ (Lada)
|
2115 Samara
|
98 000
|
ВАЗ (Lada)
|
2110
|
87 000
|
ВАЗ (Lada)
|
2107
|
66 000
|
ВАЗ (Lada)
|
2112
|
104 000
|
Ford
|
Focus
|
385 000
|
ВАЗ (Lada)
|
2109
|
59 000
|
Volkswagen
|
Passat
|
374 000
|
BMW
|
3 серия
|
629 000
|
Mercedes-Benz
|
C-класс
|
777 000
|
Mazda
|
6
|
602 000
|
Audi
|
A4
|
540 000
|
Toyota
|
Camry
|
898 000
|
Mercedes-Benz
|
E-класс
|
854 000
|
BMW
|
5 серия
|
679 000
|
Audi
|
A6
|
625 000
|
Nissan
|
Teana
|
642 000
|
Mercedes-Benz
|
S-класс
|
1 148 000
|
BMW
|
7 серия
|
1 178 000
|
Audi
|
A8
|
842 000
|
Lexus
|
LS
|
906 000
|
Mercedes-Benz
|
S-класс AMG
|
2 728 000
|
Renault
|
Kangoo
|
296 000
|
Citroen
|
Berlingo
|
355 000
|
Peugeot
|
Partner
|
356 000
|
FIAT
|
Doblo
|
344 000
|
Skoda
|
Roomster
|
369 000
|
ГАЗ
|
ГАЗель
|
275 000
|
ГАЗ
|
ГАЗель 3302
|
280 000
|
Volkswagen
|
Transporter
|
475 000
|
ГАЗ
|
ГАЗель 2705
|
189 000
|
ГАЗ
|
ГАЗель 33023
|
324 000
|
Ford
|
Transit
|
607 000
|
Ford
|
Noah
|
266 000
|
Hyundai
|
H-1 (Grand Starex)
|
1 117 000
|
Opel
|
Zafira
|
419 000
|
Nissan
|
Note
|
359 000
|
УАЗ
|
Hunter
|
329 000
|
УАЗ
|
469
|
133 000
|
Nissan
|
Terrano
|
651 000
|
УАЗ
|
31512
|
138 000
|
УАЗ
|
31514
|
160 000
Фото: Depositphotos
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