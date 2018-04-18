Автомобили с пробегом подорожали. Исследование

По итогам первого квартала 2018 года средняя стоимость авто подросла на 4,3% в сравнении с прошлым годом.

В первом квартале 2018 года в России было реализовано 1 млн 188,4 тыс. автомобилей с пробегом, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема на Avito реализовали 522 тыс. единиц, то есть 44% всех проданных автомобилей с пробегом по стране. Средняя цена машин по опубликованным на сайте объявлениям о продаже составила 533 тыс. рублей, что на 4,3% выше. чем в 2017 году.

Доля автомобилей производства АВТОВАЗа из всех предложений о пробеге составила 22%, что объясняется их доступностью. Среди иномарок лидировали Hyundai, Toyota и Volkswagen. Средняя стоимость автомобилей Hyundai — 580 тыс. рублей, Toyota — 872 тыс. рублей и Volkswagen — 599 тыс. рублей.

69% запросов пришлось на машины старше 7 лет, их цена в среднем составила 319 тыс. рублей. Шести-семилетние стоили уже в среднем 608 тыс. рублей (14% запросов), еще 10% пришлось на категорию «четыре-пять лет» по цене 805 тыс. рублей за экземпляр. И только 7% интересовались машинами до трех лет в среднем за 1,36 млн рублей.

78% объявлений по всей стране и 80% запрошенных контактов пришлось на четыре класса машин: C, B, SUV и D.

Быстрее всего дешевели автомобили бизнес-класса — четырех-пятилетние в этой категории стоили 55% от цены на машины возрастом до трех лет, шести-семилетние авто — 43%, старше семи лет — 14%.

Медленнее всех теряли в цене кроссоверы: четырех-пятилетки предлагали за 60% стоимости авто возрастом до трех лет, шести-семилетние — за 48%, от семи лет — за 31%.

Проведенный одной из отечественных компаний опросов касался темы обмана при продаже автомобилей. 87,7% продавцов полагают (хотя проверить это невозможно), что они не преувеличивают достоинства своего автомобиля.

В марте объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 489,1 тыс. единиц, плюс 6,7% к марту прошлого года.

Цены популярных моделей автомобилей

Производитель Модель Средняя цена, руб.

Daewoo Matiz 132 000

ВАЗ (Lada) 1111 Ока 51 000

Kia

Picanto 329 000

Chevrolet Spark 250 000

Lifan

Smily (320) 180 000

ВАЗ (Lada) Priora 247 000

ВАЗ (Lada) 2114 Samara 126 000

ВАЗ (Lada) Kalina 226 000

ВАЗ (Lada) Granta 327 000

ВАЗ (Lada) 2115 Samara 98 000

ВАЗ (Lada) 2110 87 000

ВАЗ (Lada) 2107 66 000

ВАЗ (Lada) 2112 104 000

Ford Focus 385 000

ВАЗ (Lada) 2109 59 000

Volkswagen Passat 374 000

BMW 3 серия 629 000

Mercedes-Benz C-класс 777 000

Mazda 6 602 000

Audi A4 540 000

Toyota Camry 898 000

Mercedes-Benz E-класс 854 000

BMW 5 серия 679 000

Audi A6 625 000

Nissan Teana 642 000

Mercedes-Benz S-класс 1 148 000

BMW 7 серия 1 178 000

Audi A8 842 000

Lexus LS 906 000

Mercedes-Benz S-класс AMG 2 728 000

Renault Kangoo 296 000

Citroen Berlingo 355 000

Peugeot Partner 356 000

FIAT Doblo 344 000

Skoda Roomster 369 000

ГАЗ ГАЗель 275 000

ГАЗ ГАЗель 3302 280 000

Volkswagen Transporter 475 000

ГАЗ ГАЗель 2705 189 000

ГАЗ ГАЗель 33023 324 000

Ford Transit 607 000

Ford Noah 266 000

Hyundai H-1 (Grand Starex) 1 117 000

Opel Zafira 419 000

Nissan Note 359 000

УАЗ Hunter 329 000

УАЗ 469 133 000

Nissan Terrano 651 000

УАЗ 31512 138 000

УАЗ 31514 160 000



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