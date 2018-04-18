Где и как будут ставить камеры, решат депутаты. Готовимся к худшему

Сегодняшняя расстановка камер вызывает немало нареканий автомобилистов. Поэтому нужно законодательно закрепить, где они необходимы, а где их ставить нельзя.

О том, что необходимо законодательно определить, где и в каких случаях можно устанавливать фиксирующую аппаратуру, рассказал зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству структуры Сергей Бидонько.

Видеокамеры на данный момент установлены практически во всех регионах России, на 1 января 2018 года их было около 16 тысяч, и благодаря им в 2017 году было выписано 83,2 млн постановлений из общего количества — 108,7 млн штук. То есть уже сейчас почти 80% выписывается по материалам, собранным видеокамерами, они становятся все совершеннее, учатся выявлять все больше видов нарушений, да и количество самих камер увеличивается. Но даже оплачивая много штрафов, россияне продолжают ездить с нарушениями, передает слова Бидонько «Парламентская газета».

Причем никто не регулирует количество видеокамер на дорогах, исключение составляют лишь места установки на пунктах весогабаритного контроля и железнодорожных переездах. Поэтому на некоторых оживленных участках дорог камеры фото- и видеофиксации стоят так часто, что автовладелец может быть оштрафован за одно и то же нарушение несколько раз. Кроме того, на участках дорог, где есть видеокамеры, должна быть предупредительная табличка 8.23 «Фотовидеофиксация», но в жизни так бывает не всегда.

Таким образом, подытоживает депутат, камеры из средства профилактики правонарушений превращаются в инструмент для зарабатывания денег. Мысль, впрочем, не оригинальная и не новая.

Поэтому он предлагает законодательно установить требования по расстановке камер, чтобы их не ставили бессистемно исключительно ради сбора денег. Все камеры должны подлежать обязательной сертификации и проходить периодическую проверку, а сведения об этом публиковаться в открытых источниках, подытожил депутат.

Депутат также является федеральным координатором проекта «Безопасные дороги», поэтому заявляет, что в июле активисты проведут мониторинг применения технических средств фото- и видеофиксации и выяснят, где установлены такие комплексы, а также опросят граждан, в нужном ли месте они установлены, не боятся ли водители ошибочных штрафов, какие есть недочеты в работе такой техники.

Составлен топ-10 марок автомобилей, владельцы которых получают больше всего штрафов с камер фото- и видеофиксации нарушений.

Современные комплексы порой дают сбой и выписывают анекдотичные штрафы. Подборку таких курьезных постановлений смотрите в нашем материале.



Фото: Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС