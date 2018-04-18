Война Роскомнадзора против Telegram: досталось и автодилерам!

Мы думали, что главная общественная новость последних дней — блокировка сервиса Telegram в России — журнала «За рулем» не коснется, но ошиблись: есть темы и для наших читателей. Увы, они неприятные.

В Сети сейчас только и обсуждают, что блокировку Telegram в России, точнее безуспешные (пока) попытки Роскомнадзора вытравить из рунета популярный мессенджер изворотливого и принципиального предпринимателя Павла Дурова. В этой кибервойне сразу появились сопутствующие потери: российское надзорное ведомство блоками внесло в черный список миллионы IP-адресов, на которых пытался «гнездиться» Telegram, но ведь ими же пользуются и вполне добропорядочные с точки зрения российского законодательства компании. В связи с массовой блокировкой IP-адресов в России оказались недоступными отдельные зарубежные информационные ресурсы, и это уже ощутила на себе редакция журнала «За рулем»: у нас нет доступа к некоторым медиасайтам автомобильных компаний, откуда мы берем фотографии и официальные пресс-релизы по новинкам.

Но есть и более серьезные проблемы. По данным газеты «Коммерсантъ», в России на сутки остановилась работа в сервисных центрах Volvo! Дело в том, что всякий поступающий на обслуживание к дилеру Volvo легковой автомобиль должен проходить предварительную диагностику через фирменную программу VIDA (Volvo Information & Diagnostic for Aftersales), но IP-адреса, через которые она работает, оказались в числе заблокированных. К счастью, автопроизводитель быстро сориентировался и перевел работу VIDA на другие IP-адреса, и сейчас дилеры Volvo работают в штатном режиме. Но кто знает, что будет завтра и кого еще коснется война Роскомнадзора с Павлом Дуровым? Редакция «За рулем» будет внимательно следить за развитием событий.

Осенью прошлого года в России со стороны профессиональных перевозчиков была предпринята попытка через суд запретить работу популярного интернет-сервиса BlaBlaCar, но его российский оператор сумел доказать законность своей деятельности.

В прошлом году работа нескольких крупных автомобильных компаний была парализована в связи с атакой компьютерного вируса WannaCry. Вредоносная программа нарушила работу в том числе серверов российской Госавтоинспекции.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС, depositphotos.com