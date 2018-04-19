На шведском телевидении (Sveriges Television) вышел фильм про одного из самых неоднозначных руководителей в автомобильной отрасли, а именно об экс-главе АВТОВАЗа Бу Андерссоне.

К сожалению, фильм, размещенный на сайте SVT, доступен к просмотру только для шведских пользователей, поэтому придется довольствоваться описанием лишь некоторых моментов, в пересказе Иносми.ру (подразделения РИА Новости).

Понятно, что именитый швед покинул Россию обиженным — его, по сути, попросили освободить занимаемую должность, поэтому и высказывается об АВТОВАЗе он весьма резко и утверждает, что его пригласили преодолеть кризис в российской компании, но не объяснили, что при этом ничего нельзя менять.

Он поначалу с воодушевлением принял вызов, у него за плечами был большой опыт и грандиозные планы. Несколько лет до этого швед руководил, причем довольно успешно, российской же компанией ГАЗ, провел там оптимизацию кадров и справился с коррупцией. Бу Андерссона рассматривали как эффективного менеджера в положительном смысле этого слова и рассчитывали, что он проделает то же самое и на АВТОВАЗе.

Но вышло иначе. Он говорит, что когда только знакомился с новым предприятием, около тысячи человек работали в подвальных помещениях и занимались «обслуживанием» — хотя никто не понимал, обслуживанием чего. При этом прямо на рабочем месте они спали, играли в шахматы или пили чай.

В конце документального фильма Бу Андерссон говорит, что никогда не взялся бы за эту работу, если бы знал то, что знает сегодня. Ранее в интервью газете «Дагенс Нюхетер» он посетовал, что каждый день ему кажется потраченным впустую: «По сравнению с ГАЗом тут все в десять раз сложнее. Все время словно продираешься через дерьмо».

В 2016 году Бу Андерссону пришлось покинуть АВТОВАЗ, потому что в 2015 году чистый убыток компании по МСФО вырос в 2,9 раза, до 73,851 млрд рублей.

С 1 июня этого года на АВТОВАЗе снова сменится президент, уже второй по счету после Бу Андерссона. Теперь этот пост займет Ив Каракатзанис, который пока возглавляет румынское подразделение Renault и является генеральным директором Dacia. Нынешний президент компании Николя Мор проработал на предприятии всего два года.

Фото: Максим Туманов/ТАСС