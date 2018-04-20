Два жителя Омской области приобрели 82 поддельные купюры по 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Тарского городского суда Омской области. Желая поскорее избавиться от фальшивых денег, они по чужому паспорту истратили большую их часть на покупку автомобиля Opel Astra, всучив жителю Тары в качестве оплаты 72 подделки на 360 тысяч рублей. Позже они собирались перепродать автомобиль и таким образом «отмыть» липовые деньги. Однако владелец автомобиля в тот же день понял, что его обманули, попытавшись положить деньги на счет в банке, и пошел в полицию. Мошенников быстро нашли и задержали сотрудники ДПС Омской области. При обыске у них нашли еще 10 фальшивок и теперь ближайшие два года им предстоит провести в колонии общего режима.
- Владелица внедорожника Mercedes-Benz из Екатеринбурга также стала объектом для мошенников. Правда, их схема была следующей — они повесили амбарный замок на дверь ее автомобиля и предложили выкупить ключ от него за кругленькую сумму.
- В Санкт-Петербурге сотрудники вымышленных автосалонов вымогали у покупателей деньги. Оговоренная при составлении договора сумма оказывалась намного больше, а внесенный задаток в случае отказа доплатить мошенники оставляли себе.
Фото: Depositphotos
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