Вежливый мошенник повесил на дверь иномарки замок и попросил денег

Жертвой разводки стала владелица внедорожника Mercedes-Benz GL из Екатеринбурга. 15 марта после тренировки в фитнес-клубе она обнаружила на двери машины навесной замок с запиской.

В нашем материале «15 способов разводки в пробке и во дворе» вымогательство с помощью навесного замка упомянуто, однако обычно его цепляют на спицу колеса, после чего езда становится практически невозможной — на скорости возникают сильные биения. В данном же случае мошенник повесил замок на дверную ручку внедорожника, чем никак не ограничил ни доступ в автомобиль, ни его способности к передвижению — разве что при езде замок неприятно бряцает по кузову. К замку вымогатель приложил вот такую трогательную записку с просьбой отправить на Qiwi-кошелек 2850 рублей за сведения о местонахождении ключа:

Особенно, конечно, умиляют в записке фразы «Благодарим за понимание. Я больше так не буду! Акция разовая». Такое впечатление, что текст составлял «голубой воришка» Александр Яковлевич из романа «12 стульев», гениально сыгранный в одноименном фильме Олегом Табаковым. Завхоз 2-го дома Старсобеса, как известно, «был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно».

Как сообщает сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн», владелица Мерседеса Ольга Стопычева решила не выходить на контакт с мошенниками и в ближайшие выходные намерена взяться за ножовку, чтобы отпилить паразитную железяку.

Прошлым летом в подмосковных Химках мошенники шантажировали автовладельцев письмами о том, что подобрали код к сигнализации их автомобилей.

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Фото: e1.ru