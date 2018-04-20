200 рублей не лишние: ЛУКОЙЛ разыгрывает 30 тысяч призов

Компания ЛУКОЙЛ запустила конкурс «Включай режим спорт», участники которого получат гарантированные подарки, а также разыграют сразу несколько ценных призов.

Все, что необходимо для участия в конкурсе, это купить канистру масла ЛУКОЙЛ со стикером акции и зарегистрировать код на сайте акции. Каждый получит 200 рублей на мобильный телефон, а также станет участником розыгрыша ценных призов.

Как известно, ЛУКОЙЛ поддерживает московский «Спартак», потому у фанатов этого клуба есть шанс выиграть индивидуальный спорттур с игроком клуба Денисом Глушаковым. Он включает в себя перелет, трансфер до отеля, посещение стадиона «Открытие Арена» вместе со звездой российского футбола, экскурсию по клубному музею, ужин в компании с Денисом Глушаковым.

А фанаты автоспорта могут выиграть тур на автодром Сочи, который включает не только перелет и билеты на Гран-при России, но и мастер-класс с пилотом команды «Лукойл Рейсинг Тим» на гоночной трассе «Сочи Автодром».

Кроме того, участники конкурса могут выиграть сертификат на 3000 рублей в магазин «Спортмастер» за участие в викторине.

Фото: ЛУКОЙЛ