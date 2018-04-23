Тряхнули стариной: ретропробег на Волгах в честь 90-летия «За рулем»

22 апреля погода совсем не радовала: после урагана, ранее прошедшего над Москвой, установилась промозглая и ветреная погода, временами шел небольшой снег. Впрочем, на настроении участников это никак не сказалось. А как иначе, когда тебя окружает множество 21-х Волг разных лет выпуска!
Место сбора вполне соответствовало тематике — территория музея Мосгортранса на Рогожском Валу. На мероприятие съехалось больше семи десятков машин, многие из них были просто в идеальном состоянии.
Конечно, иногда попадались экземпляры с «инородными включениями», например, Волги третьей серии с оленем на капоте, чего, конечно же, быть не может. Но большинство машин оказалось не просто в отличном, но и в оригинальном виде. Приехало несколько автомобилей первой серии, со звездой на фасаде (1956–1958 годы). Немало было Волг второй серии (выпускались с 1958 по 1962 годы). Было и несколько универсалов ГАЗ-22, в том числе один санитарный — ГАЗ-22Б. Но больше всего приехало машин третьей серии, с решеткой «китовый ус».
Перед стартом гигантской колонны автомобилей среди владельцев провели лотерею с призами. В качестве последних выступили свежеотпечатанные журналы «За рулем» прошлых лет, которые вручал главный редактор Максим Кадаков. В основном это были номера со статьями про 21-ю Волгу и, конечно же, самый первый выпуск 1928 года.
После проведения торжественной части колонна Волг двинулась в сторону Садового кольца. Поразила тщательность, с которой клуб «ГАЗ-21» организовал пробег: весь путь колонну сопровождали наряды ДПС, которые отсекали другие автомобили, расчищая дорогу перед ретропарадом. И, судя по восторженным лицам других водителей и смартфонам в руках, они и сами были не прочь немного подождать, чтобы пропустить вереницу 21-х.
Финишировал пробег там же, где и стартовал — в музее Мосгортранса. Что ж, несмотря на неважную погоду, ретросезон открылся! И рост числа классических автомобилей на наших дорогах говорит о том, что и лето не за горами.
- К 90‑летию «За рулем» мы вспомнили о советских олдтаймерах, которые журнал когда-то представлял в качестве новинок. А заодно сравнили их с зарубежными ровесниками.
- С юбилеем наш журнал поздравил президент России, телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля и на нашем портале.
- А еще в честь 90-летия журнала победителям очередного Гран-при «За рулем» мы вручили недавно два универсала Lada Vesta SW в эксклюзивном исполнении.
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