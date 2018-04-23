Тряхнули стариной: ретропробег на Волгах в честь 90-летия «За рулем»

Открытие ретросезона клуб «ГАЗ-21» в этом году приурочил к 90-летию нашего издания. Ведь именно в апреле 1928 года и вышел первый номер журнала «За рулем»!

ГАЗ-М21 — самая первая серия Волги, появившаяся в далеком 1956 году.

22 апреля погода совсем не радовала: после урагана, ранее прошедшего над Москвой, установилась промозглая и ветреная погода, временами шел небольшой снег. Впрочем, на настроении участников это никак не сказалось. А как иначе, когда тебя окружает множество 21-х Волг разных лет выпуска!

Место сбора вполне соответствовало тематике — территория музея Мосгортранса на Рогожском Валу. На мероприятие съехалось больше семи десятков машин, многие из них были просто в идеальном состоянии.

Конечно, иногда попадались экземпляры с «инородными включениями», например, Волги третьей серии с оленем на капоте, чего, конечно же, быть не может. Но большинство машин оказалось не просто в отличном, но и в оригинальном виде. Приехало несколько автомобилей первой серии, со звездой на фасаде (1956–1958 годы). Немало было Волг второй серии (выпускались с 1958 по 1962 годы). Было и несколько универсалов ГАЗ-22, в том числе один санитарный — ГАЗ-22Б. Но больше всего приехало машин третьей серии, с решеткой «китовый ус».

Перед стартом гигантской колонны автомобилей среди владельцев провели лотерею с призами. В качестве последних выступили свежеотпечатанные журналы «За рулем» прошлых лет, которые вручал главный редактор Максим Кадаков. В основном это были номера со статьями про 21-ю Волгу и, конечно же, самый первый выпуск 1928 года.

После проведения торжественной части колонна Волг двинулась в сторону Садового кольца. Поразила тщательность, с которой клуб «ГАЗ-21» организовал пробег: весь путь колонну сопровождали наряды ДПС, которые отсекали другие автомобили, расчищая дорогу перед ретропарадом. И, судя по восторженным лицам других водителей и смартфонам в руках, они и сами были не прочь немного подождать, чтобы пропустить вереницу 21-х.

Финишировал пробег там же, где и стартовал — в музее Мосгортранса. Что ж, несмотря на неважную погоду, ретросезон открылся! И рост числа классических автомобилей на наших дорогах говорит о том, что и лето не за горами.