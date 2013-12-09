Съехала крыша: владелец отсудил у автосервиса 31,5 млн долларов за халтурный ремонт

После ремонта автомобиля в неавторизированной мастерской семейная пара попала на нем в аварию. Из-за неправильно проведенных работ последствия аварии оказались более тяжкими, чем могли бы.

Кузовной ремонт и восстановление современных автомобилей должны проводиться на авторизированных сервисах и выполняться в соответствии с рекомендациями производителя. Это в будущем обеспечит пассажирам отремонтированного транспортного средства безопасность в случае возможной аварии. Но многие относятся к этому легкомысленно, полагая, что привести кузов машины в первоначальное состояние могут в любом сервисе, при этом напрочь забывая, что кроме внешнего лоска в автомобиле должны быть в порядке и все конструктивные элементы, влияющие на безопасность. Иначе может получиться как в этой истории.

В октябре 2017 года «Дело Сибачан» вызвало большой резонанс в США. В Техасе группа ремонтных мастерских John Eagle Auto Group, расположенных в Далласе, была признана судом виновной, и коммерсантов обязали выплатить 31,5 млн долларов в качестве возмещения и компенсации морального ущерба жертвам несчастного случая из-за некачественно проведенного ремонта.

Семейная пара Сибачан в 2013 году попала в аварию на автомобиле Honda Fit 2010 года выпуска, в котором ранее была заменена крыша. Так получилось, что практически новый автомобиль стоял на улице и его крышу побило градом. Оказалось, что проще заменить ее целиком. А потом уже после аварии выяснилось, что новая крыша была не приварена, как требует производитель Honda, а просто приклеена. Предположительно, таким образом ремонтники пытались снизить затраты на работы, выполненные по страховке. В результате попавшие в аварию муж с женой получили серьезные ранения. Неприваренная крыша оторвалась от остальной части кузова, и салон автомобиля пострадал намного сильнее, чем мог бы.

Что касается самого трехлетнего автомобиля, то он теперь вообще не подлежит восстановлению. А все из-за некачественно проведенного ремонта! Пострадавшие владельцы автомобиля наняли адвоката, который и отсудил деньги за «неправильный ремонт». Кроме того, адвокат, который специализируется на случаях, связанных с нарушениями безопасности в транспортных средствах, собирается подать в суд на страховую компанию, обвиняя ее в том, что она оказывала давление на ремонтников, чтобы те любыми способами снизили стоимость работ и при этом не принимали во внимание требования безопасности.

В России владелица Тигуана, у которого во время движения заклинили все колеса, отсудила у автосалона 1,6 млн рублей. Автомобиль, как позже выяснилось, был восстановлен после сильной аварии и, по заключению экспертов, вообще был непригоден к эксплуатации.



Фото: presseportal.ch