Владелица Тигуана, у которого заклинили все колеса, отсудила 1,6 млн рублей

Жительница Братска более десяти лет мечтала о собственной машине и копила деньги, но автосалон продал ей битый кроссовер, непригодный к эксплуатации. Расстроенная автомобилистка обратилась в суд.

Долгожданную покупку братчанка совершила в мае прошлого года в одном из автосалонов Иркутска. Ее выбор пал на подержанный Volkswagen Tiguan 2013 года с заявленным пробегом менее 50 тысяч километров и в отличном, на первый взгляд, состоянии — на кузове не было ни одного скола! За машину женщина заплатила 1 035 000 рублей и поехала на ней домой в Братск, но через 250 км (примерно на середине пути) у кроссовера внезапно заблокировались все колеса, и он встал как вкопанный.

Расстроенная владелица позвонила в автосалон, менеджеры вызвали эвакуатор, он доставил Tiguan в автосервис находящегося поблизости города Зима. К утру механики вынесли хозяйке душераздирающий вердикт: автомобиль непригоден к эксплуатации, имеет кучу поломок (женщине выдали список на нескольких листах) и явные признаки участия в аварии. В ГИБДД впоследствии подтвердили, что этот Tiguan побывал в крупном ДТП в Краснодарском крае. Ремонт эксперты оценили в сумму, сопоставимую с ценой автомобиля. Женщина потребовала от автосалона расторгнуть сделку и вернуть ей деньги, но получила отказ и пошла искать справедливости в Братский городской суд.

Судья встал на сторону автомобилистки, так как салон не известил ее об истинном состоянии автомобиля и нарушил закон «О защите прав потребителей». Фирму обязали расторгнуть договор купли-продажи, забрать машину и вернуть уплаченные за него деньги, выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей и штраф за нежелание уладить конфликт в добровольном порядке — 528 000 рублей, возместить расходы на оплату услуг эвакуатора — 36 000 рублей и услуг адвоката — 15 000 рублей. Итого: 1 634 000 рублей.

Ответчик попытался обжаловать это решение в Иркутском областном суде, но судебная коллегия поддержала решение суда первой инстанции.

Автосалон пока что наложенных на него обязательств не исполнил, о чем владелица Тигуана сообщила в интервью газете «Комсомольская правда»:

«О новой машине пока не думаю — деньги еще не получила. Выплачиваю кредит плюс за стоянку каждый месяц отдаю по 1300 рублей. Volkswagen по-прежнему стоит у меня без дела. Надеюсь, скоро избавлюсь от него. А если и буду покупать машину, то только новую, без пробега».

В начале апреля в Москве владелец дефектного Мерседеса, который никак не могли починить по гарантии, отсудил у производителя более 4 млн рублей.

В марте жительница Екатеринбурга взыскала с автосервиса полторы цены седана Iran Khodro Samand, который загадочным образом исчез с охраняемой стоянки предприятия.

Фото: Volkswagen