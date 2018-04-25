Автомобили Lada снова подорожают. Виноваты иностранцы

АВТОВАЗ поднимет цены на весь модельный ряд из-за курса рубля к евро и доллару.

Цены вырастут уже через несколько дней: повышение планируется с 1 мая, при этом, в отличие от других компаний, которые также переписали ценники, оно будет незначительным и составит всего 1–2% в зависимости от модели.

Повышение цен на предприятии объясняют недавними изменениями курса рубля: часть комплектующих для Lada закупается за границей. Но так как локализация большинства моделей составляет 85%, то и повышение цен такое незначительное.

Сегодня самая продаваемая модель АВТОВАЗа, Lada Vesta, предлагается за 569 900 руб., Lada Granta стоит минимум 399 900 руб., то есть подорожание составит от 5 тыс. до 10 тыс. руб. в зависимости от модели.

Это будет второе повышение цен на Лады: первый раз АВТОВАЗ поднимал цены на свои модели в начале 2018 года. В прошлом году, пишут «Ведомости», завод также дважды поднимал цены: в начале года и сентябре. Оба раза увеличение цен составило 2%.

«Мы не прогнозируем падения спроса, поскольку изменения в цене незначительные и сохраняют ценовые преимущества Лады на рынке», — заявил изданию представитель завода.

Спокойно относятся к повышению цен и дилеры, которые напоминают, что последнее время продажи модели Lada росли опережающими рынок темпами.

УАЗ поднял цены на Патриот в апреле и не исключает еще одного повышения цен из-за курса рубля.

Кто еще поднял цены? Об этом можно узнать из нашего материала.

Фото: АВТОВАЗ