Автомобили Lada снова подорожают. Виноваты иностранцы

Цены вырастут уже через несколько дней: повышение планируется с 1 мая, при этом, в отличие от других компаний, которые также переписали ценники, оно будет незначительным и составит всего 1–2% в зависимости от модели.
Повышение цен на предприятии объясняют недавними изменениями курса рубля: часть комплектующих для Lada закупается за границей. Но так как локализация большинства моделей составляет 85%, то и повышение цен такое незначительное.
Сегодня самая продаваемая модель АВТОВАЗа, Lada Vesta, предлагается за 569 900 руб., Lada Granta стоит минимум 399 900 руб., то есть подорожание составит от 5 тыс. до 10 тыс. руб. в зависимости от модели.
Это будет второе повышение цен на Лады: первый раз АВТОВАЗ поднимал цены на свои модели в начале 2018 года. В прошлом году, пишут «Ведомости», завод также дважды поднимал цены: в начале года и сентябре. Оба раза увеличение цен составило 2%.
«Мы не прогнозируем падения спроса, поскольку изменения в цене незначительные и сохраняют ценовые преимущества Лады на рынке», — заявил изданию представитель завода.
Спокойно относятся к повышению цен и дилеры, которые напоминают, что последнее время продажи модели Lada росли опережающими рынок темпами.
- УАЗ поднял цены на Патриот в апреле и не исключает еще одного повышения цен из-за курса рубля.
- Кто еще поднял цены? Об этом можно узнать из нашего материала.
Фото: АВТОВАЗ
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