Новый Lexus ES: без полного привода и турбомоторов

Премиальный бренд компании Toyota представил на Пекинском автосалоне переднеприводный бизнес-седан седьмого поколения. К российским дилерам Lexus он поступит в сентябре.

В России ES — самая популярная легковая модель Lexus: в прошлом году было продано 1668 штук. Mercedes-Benz E-класс, BMW 5-й серии и Audi A6 оказались гораздо успешнее — реализовано 4949, 4919 и 2996 экземпляров соответственно. Как видите, несмотря на то, что марка Lexus у россиян в большом почете, те, у кого есть деньги, предпочитают «немцев» с продольным расположением силового агрегата. У Лексуса тоже пока есть такая модель — GS, но она, что называется, не пошла и, по слухам, скоро уйдет в отставку без наследника, то есть в бизнес-классе у японского премиум-бренда будет исключительно ES.

Сама Toyota эти слухи пока никак не комментирует, но, судя по пресс-релизу, все так и будет. Производитель подчеркивает драйверские качества нового ES и его генетическое родство с заднеприводными моделями LS и LC, хотя на деле в основе бизнес-седана лежит платформа GA-K (разновидность TNGA) от новой Тойоты Камри. Более жесткий кузов, пониженный центр тяжести и новая задняя многорычажная подвеска вместо прежних стоек МакФерсона должны сделать Lexus ES привлекательным для так называемых активных водителей, любящих проходить повороты на высокой скорости.

Новый Lexus ES чуть крупнее предшественника: длина увеличилась до 4980 мм (+65 мм), ширина — до 1865 мм (+45 мм), высота уменьшилась на 5 мм, до 1445 мм, колесная база прибавила 50 мм и теперь составляет 2870 мм.

Распространенная западными СМИ накануне премьеры информация о полном приводе, увы, не подтвердилась: в Пекине новый Lexus ES дебютировал исключительно в переднеприводных модификациях. Зато приятно, что глобальная пресс-служба Лексуса упомянула о двигателях для России. К нам бизнес-седан приедет в сентябре в модификациях ЕS 250 c новым 2,5-литровым атмосферником (мощность пока не называется) и ES 350 с 3,5-литровым V6, дефорсированным до налогововыгодных 250 л.с. (на других рынках этот мотор выдает 306 л.с.). Оба двигателя будут идти в комплекте с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Сохранится ли в гамме базовая 150-сильная версия ES 200, пока неизвестно.

Шасси и силовой агрегат гибридного седана Lexus ES 300h

Любопытно, что Toyota решила вывести Lexus ES на европейский рынок, причем без дизелей и даунсайзинговых бензиновых турбомоторов. В Старом Свете единственной доступной модификацией будет гибридный ES 300h с 2,5-литровой бензиновой «четверкой», работающей по циклу Аткинсона, электромотором, электромеханическим вариатором и никель-металл-гидридной батареей (расположена под задним сиденьем). Совокупная мощность силовой установки — 218 л.с., заявленный средний расход топлива — всего 4,7 л/100 км.

Внешне Lexus ES седьмого поколения сохранил преемственность с предшественником. В салоне изменений гораздо больше — вот где чувствуется родство с заднеприводными LS и LC! Речь, прежде всего, конечно, об электронном щитке приборов, упакованном в толстую кожаную оправу с «рожками» по краям.

На центральной консоли — широкоформатный сенсорный 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, но графика, судя по фотографиям, осталась на прежнем и довольно примитивном (по современным меркам) уровне. В виде опции заявлена аудиосистема Mark Levinson с 17 громкоговорителями и сверхреалистичным звучанием. Также за доплату будет доступен комплекс систем активной безопасности Safety System+ второго поколения (любопытно, что в Европе он войдет в базовую комплектацию — не иначе как для получения наивысшего рейтинга Euro NCAP).

Пакет F Sport предусматривает более агрессивную внешность, азартные настройки двигателя и шасси, а также синтетический породистый рев мотора, транслируемый через динамики в салоне.

Новый Lexus ES, скорее всего, будет стоить дороже предшественника. Сейчас базовый ES 200 предлагается в России по цене от 2 235 000 рублей, ES 250 — от 2 457 000 рублей, топовый ES 350 — от 3 059 000 рублей

В начале апреля марка Lexus объявила о возвращении на российский рынок после двухлетнего перерыва среднеразмерного спортседана IS .

. В январе в России стартовали продажи удлиненной 7-местной модификации кроссовера Lexus RX.

Фото: Lexus