Amazon теперь доставляет товары в припаркованные автомобили

Пока новой услугой могут воспользоваться лишь владельцы автомобилей, произведенных компаниями General Motors и Volvo, которые обрудованы системой бесключевого доступа к багажнику.

Онлайн-ритейлер Amazon заключил партнерские соглашения с компаниями General Motors и Volvo по доставке посылок прямо в багажник автомобиля. Курьер берет со склада нужную посылку, определяет по приложению местонахождение автомобиля, прибывает на место и кладет коробку прямо в багажник. Чтобы воспользоваться услугой, клиенту необходимо скачать приложение Amazon Key, которое откроет доступ к автомобилю для курьера. После доставки покупателю придет сообщение о том, что товар уже в багажнике. Это наверняка подойдет тем людям, кто по каким-то причинам не хочет, чтобы заказанные товары ему приносили на дом или на работу, сообщает агентство Bloomberg. Пока услуга будет доступна только для владельцев автомобилей, которые производят General Motors и Volvo в 37 американских городах. Если она станет популярной, это позволит интернет-ритейлеру расширить круг покупателей в США, ведь только одна General Motors продала в этой стране более 7 млн автомобилей, оснащенных системой бесключевого доступа в багажник. У Volvo все автомобили начиная с 2011 года имеют такую функцию.