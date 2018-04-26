Где больше всего автомобилей на тысячу жителей? Вот и не угадали!

Рейтинги регионов были составлены на основании того, какое количество автомобилей приходится на тысячу местных жителей. И Московская область тут далеко не лидер — еле вошла в ведущую пятерку...

По состоянию на 1 января 2018 года обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по России составила 293 единицы на 1000 жителей, свидетельствуют данные «Автостата». В 38 регионах этот показатель выше общероссийского.



Абсолютным лидером рейтинга стала Карелия, где 353 автомобиля на 1000 человек. В Псковской и Калужской областях — по 351 шт., в Московской области — 350 шт. Москву на 20 единиц обогнал Санкт-Петербург — 297 и 317 автомобилей на 1000 населения соответственно. В четырех субъектах этот показатель сравнялся с общероссийским: Башкортостан, Свердловская, Омская и Томская области — по 293 шт.



Хуже всего обеспечены легковыми автомобилями республики Северного Кавказа, причем возглавляет антирейтинг Чечня, где всего 137 машин приходится на 1000 человек. В соседних Ингушетии и Дагестане 151 и 178 штук соответственно. Менее 200 легковых автомобилей на тысячу местных жителей также в Тыве (189 шт.) и Карачаево-Черкесии (199 шт.).

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли в марте на 13,9%, достигнув 157 279 штук, свидетельствуют данные AEB.



Аудиторская компания EY прогнозирует, что через три года российский авторынок вернется на докризисный уровень и уже 2021 году составит 2,5 млн штук.



ТОП-10 регионов РФ с НАИБОЛЬШЕЙ обеспеченностью легковыми автомобилями

№ Регион Парк легковых, тыс. шт. Население, тыс. человек Обеспеченность на 1000 человек 1 Карелия 219,9 622,5 353 2 Псковская область 223,3 636,5 251 3 Калужская область 355,1 1012,2 351 4 Московская область 2623,8 7503,4 350 5 Калининградская область 346,6 994,6 348 6 Рязанская область 373,6 1121,5 333 7 Орловская область 248 747,2 332 8 Мурманская область 248,9 753,6 330 9 Тверская область 422,6 1283,9 329 10 ХМАО-Югра 541,4 1655,1 327

ТОП-10 регионов РФ с НАИМЕНЬШЕЙ обеспеченностью легковыми автомобилями

№ Регион Парк легковых, тыс. шт. Население, тыс. человек Обеспеченность на 1000 человек 1 Чечня 197,4 1437 137 2 Ингушетия 73,9 488 151 3 Дагестан 543,9 3063,9 178 4 Тыва 60,8 321,7 189 5 Карачаево-Черкесия 92,7 466,3 199 6 Бурятия 201,4 984,5 205 7 Якутия (Саха) 203,6 964,3 211 8 Кабардино-Балкария 192,8 865,8 223 9 Чувашия 276,6 1231,1 225 19 Алтай 49,8 218,1 228

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