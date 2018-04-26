Где больше всего автомобилей на тысячу жителей? Вот и не угадали!

Рейтинги регионов были составлены на основании того, какое количество автомобилей приходится на тысячу местных жителей. И Московская область тут далеко не лидер — еле вошла в ведущую пятерку...


По состоянию на 1 января 2018 года обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по России составила 293 единицы на 1000 жителей, свидетельствуют данные «Автостата». В 38 регионах этот показатель выше общероссийского.

Абсолютным лидером рейтинга стала Карелия, где 353 автомобиля на 1000 человек. В Псковской и Калужской областях — по 351 шт., в Московской области — 350 шт. Москву на 20 единиц обогнал Санкт-Петербург — 297 и 317 автомобилей на 1000 населения соответственно. В четырех субъектах этот показатель сравнялся с общероссийским: Башкортостан, Свердловская, Омская и Томская области — по 293 шт.

Хуже всего обеспечены легковыми автомобилями республики Северного Кавказа, причем возглавляет антирейтинг Чечня, где всего 137 машин приходится на 1000 человек. В соседних Ингушетии и Дагестане 151 и 178 штук соответственно. Менее 200 легковых автомобилей на тысячу местных жителей также в Тыве (189 шт.) и Карачаево-Черкесии (199 шт.).

ТОП-10 регионов РФ с НАИБОЛЬШЕЙ обеспеченностью легковыми автомобилями

Регион

Парк легковых, тыс. шт.

Население, тыс. человек

Обеспеченность на 1000 человек

1

Карелия

219,9

622,5

353

2

Псковская область

223,3

636,5

251

3

Калужская область

355,1

1012,2

351

4

Московская область

2623,8

7503,4

350

5

Калининградская область

346,6

994,6

348

6

Рязанская область

373,6

1121,5

333

7

Орловская область

248

747,2

332

8

Мурманская область

248,9

753,6

330

9

Тверская область

422,6

1283,9

329

10

ХМАО-Югра

541,4

1655,1

327

ТОП-10 регионов РФ с НАИМЕНЬШЕЙ обеспеченностью легковыми автомобилями

Регион

Парк легковых, тыс. шт.

Население, тыс. человек

Обеспеченность на 1000 человек

1

Чечня

197,4

1437

137

2

Ингушетия

73,9

488

151

3

Дагестан

543,9

3063,9

178

4

Тыва

60,8

321,7

189

5

Карачаево-Черкесия

92,7

466,3

199

6

Бурятия

201,4

984,5

205

7

Якутия (Саха)

203,6

964,3

211

8

Кабардино-Балкария

192,8

865,8

223

9

Чувашия

276,6

1231,1

225

19

Алтай

49,8

218,1

228

Фото: Depositphotos

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