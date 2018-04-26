Где больше всего автомобилей на тысячу жителей? Вот и не угадали!

По состоянию на 1 января 2018 года обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по России составила 293 единицы на 1000 жителей, свидетельствуют данные «Автостата». В 38 регионах этот показатель выше общероссийского.
Абсолютным лидером рейтинга стала Карелия, где 353 автомобиля на 1000 человек. В Псковской и Калужской областях — по 351 шт., в Московской области — 350 шт. Москву на 20 единиц обогнал Санкт-Петербург — 297 и 317 автомобилей на 1000 населения соответственно. В четырех субъектах этот показатель сравнялся с общероссийским: Башкортостан, Свердловская, Омская и Томская области — по 293 шт.
Хуже всего обеспечены легковыми автомобилями республики Северного Кавказа, причем возглавляет антирейтинг Чечня, где всего 137 машин приходится на 1000 человек. В соседних Ингушетии и Дагестане 151 и 178 штук соответственно. Менее 200 легковых автомобилей на тысячу местных жителей также в Тыве (189 шт.) и Карачаево-Черкесии (199 шт.).
- Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли в марте на 13,9%, достигнув 157 279 штук, свидетельствуют данные AEB.
- Аудиторская компания EY прогнозирует, что через три года российский авторынок вернется на докризисный уровень и уже 2021 году составит 2,5 млн штук.
ТОП-10 регионов РФ с НАИБОЛЬШЕЙ обеспеченностью легковыми автомобилями
|
№
|
Регион
|
Парк легковых, тыс. шт.
|
Население, тыс. человек
|
Обеспеченность на 1000 человек
|
1
|
Карелия
|
219,9
|
622,5
|
353
|
2
|
Псковская область
|
223,3
|
636,5
|
251
|
3
|
Калужская область
|
355,1
|
1012,2
|
351
|
4
|
Московская область
|
2623,8
|
7503,4
|
350
|
5
|
Калининградская область
|
346,6
|
994,6
|
348
|
6
|
Рязанская область
|
373,6
|
1121,5
|
333
|
7
|
Орловская область
|
248
|
747,2
|
332
|
8
|
Мурманская область
|
248,9
|
753,6
|
330
|
9
|
Тверская область
|
422,6
|
1283,9
|
329
|
10
|
ХМАО-Югра
|
541,4
|
1655,1
|
327
ТОП-10 регионов РФ с НАИМЕНЬШЕЙ обеспеченностью легковыми автомобилями
|
№
|
Регион
|
Парк легковых, тыс. шт.
|
Население, тыс. человек
|
Обеспеченность на 1000 человек
|
1
|
Чечня
|
197,4
|
1437
|
137
|
2
|
Ингушетия
|
73,9
|
488
|
151
|
3
|
Дагестан
|
543,9
|
3063,9
|
178
|
4
|
Тыва
|
60,8
|
321,7
|
189
|
5
|
Карачаево-Черкесия
|
92,7
|
466,3
|
199
|
6
|
Бурятия
|
201,4
|
984,5
|
205
|
7
|
Якутия (Саха)
|
203,6
|
964,3
|
211
|
8
|
Кабардино-Балкария
|
192,8
|
865,8
|
223
|
9
|
Чувашия
|
276,6
|
1231,1
|
225
|
19
|
Алтай
|
49,8
|
218,1
|
228
Фото: Depositphotos
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