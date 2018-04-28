Штрафовать водителей станет проще: в ПДД ввели «вафельную» разметку

С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в ПДД, и на перекрестках теперь официально разрешена новая желтая «вафельница». Нахождение на ней при запрещающем сигнале светофора карается штрафом в 1 тысячу рублей.

«Вафельницу» уже тестировали в ряде городов страны, признание ее на федеральном уровне означает, что такую разметку больше не нужно оформлять в качестве экспериментальной, и власти городов совершенно законно могут наносить ее на проезжую часть, а автомобилисты должны следить за тем, чтобы не оказаться в ее рамках, когда загорится запрещающий сигнал светофора. Причем, когда впереди образовывается затор, водитель обязан рассчитать время и, возможно, ему не следует выезжать на вафельницу даже при зеленом сигнале, если он понимает, что проехать перекресток не успевает.Выезд на перекресток в таком случае создаст препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. Штраф за нарушение предусмотрен ч. 1 ст. 12.13 КоАП — 1 тыс. руб. Если автомобилисту нужно повернуть направо или налево на перекрестке, запрет не действует — на вафельную разметку можно выезжать. Создавать препятствия на перекрестке другим участникам движения было запрещено и раньше, однако теперь это нарушение стало проще выявить. Пока неясно, настроены ли все дорожные камеры на то, чтобы это фиксировать.Разметка в виде пересекающихся желтых линий наносится в центре перекрестка и может дублироваться новым дорожным знаком «Участок перекрестка» с таким же рисунком. Впервые в качестве эксперимента такую разметку стали применять в Москве, что принесло положительные результаты — в ЦОДД утверждают, что скорость движения на перекрестках утром выросла на 80%, а вечером — на 15%. Потом к эксперименту подключились и в других городах.Пока такие нарушения могли фиксировать только инспекторы, в качестве эксперимента в 2015 году их стали было выявлять и с помощью фотовидеофиксации, но потом признали, что камера не в состоянии определить, создает ли автомобиль препятствие для машин, которые двигаются в поперечном направлении. Однако, по сведениям «Коммерсанта», вопрос о соответствующей настройке камер на перекрестках с новой разметкой «прорабатывается».

Итак, новая разметка обозначает границы, в которых нельзя находиться после переключения светофора на красный. Подробнее об этом в материале нашего автора.

Введения «вафельницы» столичный Центр по борьбе с пробками Probok.net добивался с 2014 года.



Фото: АГН Москва