Водителя будут судить за телефон за рулем

Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Уже доказано, что, разговаривая по телефону за рулем, человек 50% своего внимания уделяет той проблеме, которая обсуждается, но бывают ситуации еще хуже — когда водитель вообще не следит за дорогой, причем достаточно лишь секунды, чтобы произошла авария, как в этом случае. Житель Омска Александр Кобяков, управляя легковым автомобилем марки Mercedes, отвлекся от дороги из-за зазвонившего мобильного телефона, сообщает омская прокуратура. Он потянулся за гаджетом и незаметно выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии пострадала пожилая пассажирка автобуса, получив тяжелые травмы.

За беспечность, из-за которой пострадал человек, водителя теперь будут судить: прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего омича.

Едва не закончился трагедией урок вождения для 10-летнего мальчика. В результате пострадали два человека и три автомобиля, причем сами виновники аварии отделались испугом.

Недавно мы проводили опрос, какие правила дорожного движения водители чаще всего позволяют себе нарушать. Выяснилось, что более 14% разговаривают по телефону, находясь за рулем.



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