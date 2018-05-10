Выезд, перекресток… Где ставить знак? Разбираться будет Верховный суд

В Верховный суд поступила жалоба с просьбой признать недействительным пункт ПДД относительно самого понятия «перекресток», применяемого в России.

Водители зачастую путаются, где находится выезд с прилегающей территории, а где собственно перекресток, что порой приводит к штрафам, которые они считают несправедливыми. Юрист из Воронежа Любовь Кобцева решила оспорить нормы, заложенные в ПДД в Верховном суде.

Ее не устраивает трактовка термина «перекресток»: по мнению Кобцевой, она противоречит Венской конвенции о дорожном движении, так как перекрестком необходимо считать любой выезд со двора или парковки.

Любовь Кобцева получила штраф за парковку под запрещающим знаком, но сама она уверена в том, что припарковалась правильно, так как проехала перекресток. Однако, согласно постановлению, Кобцева миновала выезд с прилегающей территории, а не перекресток. Кобцева считает, что расширенное толкование термина «перекресток», пишет «КоммерсантЪ», не соответствует Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. Согласно ей пересечение любых дорог считается перекрестком.

В МВД с позицией воронежского юриста не согласились и говорят, что в российских ПДД нет никаких противоречий. Перекрестком у нас является пересечение дорог, а само понятие «дорога» предусматривает обустроенную или приспособленную для движения полосу земли или искусственное сооружение. Соответственно, если знаков или разметки нет — это выезд с прилегающей территории.

Эксперты говорят о том, что в реальности водителям сложно определить, да еще на ходу, перекресток перед ними или выезд с прилегающей территории. Например, выезды с АЗС или различных учреждений отделяют от дороги прерывистой линией, но перекрестком они, конечно же, не являются.

Верховный суд рассмотрит заявление госпожи Кобцевой 23 мая этого года.

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС