Rolls-Royce Cullinan: встречаем самый крутой в мире кроссовер

Конечно, Bentayga на фоне монументального Куллинана выглядит и мелко, и простовато, но главное имиджевое преимущество кроссовера Rolls-Royce не в размерах и дизайне, а в отсутствии простонародных родственничков вроде Фольксвагена Туарега, портящих аристократическую родословную. Искушенный читатель, конечно, скажет, что система полного привода и электроника Куллинана позаимствованы у BMW — пусть так, но остальное-то у него все свое! Подробности — в нашей галерее.
- Флагманский седан Rolls-Royce Phantom VIII, на базе которого построен кроссовер Cullinan, дебютировал в июле прошлого года.
- Россияне, желающие приобрести Cullinan, уже выстраиваются в очередь. Среди них наверняка окажется певец и композитор Игорь Корнелюк, герой нашего недавнего интервью и большой поклонник марки Rolls-Royce.
Фото: Rolls-Royce
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