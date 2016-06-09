Rolls-Royce Cullinan: встречаем самый крутой в мире кроссовер

Кому нужны неломающиеся автомобили? Какой автомобиль лучше — самый современный или самый «неломучий»? Грандиозное сальто российского гонщика на скорости 300 км/ч — видео На недавнем этапе «6 часов Спа», входящем в чемпионат мира по гонкам на выносливость, российский пилот команды «СМП Рэйсинг» Матевос Исаакян угодил в невероятно зрелищную аварию, оставшись невредимым. В телеэфир крэш Исаакяна не попал — съемку выложил на YouTube обычный болельщик. Пять плюсов и один минус Лады Иксрей Lada XRAY, вазовский клон Renault Sandero Stepway, появился на рынке два года назад и уверенно обошел прародителя по продажам. За что Ладу любят больше, чем иномарку.