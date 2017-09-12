Nissan сделал кроссовер для капитана Соло

Модифицированный в стилистике «Звездных войн» Nissan Rogue (в России эта модель известна как X-Trail) представлен накануне премьеры фильма о легендарном Хане Соло и его не менее прославленном мохнатом напарнике Чубакке. В российский прокат картина выйдет 24 мая.

Фильм «Хан Соло: Звездные войны. Истории» — это так называемый спин-офф: ответвление от основной сюжетной линии «Звездных войн». В новой картине мы увидим молодого капитана Соло в исполнении американского актера Олдена Эренрайка и его первый полет на «Тысячелетнем соколе». Именно в стилистике этого культового звездолета Nissan решил переоборудовать свой популярный кроссовер Rogue/X-Trail — уникальный автомобиль 10 мая красовался на красной ковровой дорожке в Голливуде, во время премьерного показа фильма. Подробности — в нашей галерее. Nissan сделал кроссовер для капитана Соло В ноябре прошлого года в Яндекс.Навигаторе появилась озвучка голосами магистра Йоды и Дарта Вейдера.

В 2015 году фирма-производитель игрушечных автомобилей Hot Wheels построила полноразмерный Corvette для Дарта Вейдера.

В России производство и продажи обновленного кроссовера Nissan X-Trail начнутся осенью этого года. Фото, видео: Nissan

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