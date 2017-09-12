Nissan сделал кроссовер для капитана Соло

Модифицированный в стилистике «Звездных войн» Nissan Rogue (в России эта модель известна как X-Trail) представлен накануне премьеры фильма о легендарном Хане Соло и его не менее прославленном мохнатом напарнике Чубакке. В российский прокат картина выйдет 24 мая.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

Фильм «Хан Соло: Звездные войны. Истории» — это так называемый спин-офф: ответвление от основной сюжетной линии «Звездных войн». В новой картине мы увидим молодого капитана Соло в исполнении американского актера Олдена Эренрайка и его первый полет на «Тысячелетнем соколе». Именно в стилистике этого культового звездолета Nissan решил переоборудовать свой популярный кроссовер Rogue/X-Trail — уникальный автомобиль 10 мая красовался на красной ковровой дорожке в Голливуде, во время премьерного показа фильма. Подробности — в нашей галерее.

Nissan сделал кроссовер для капитана Соло

Фото, видео: Nissan

Nissan сделал кроссовер для капитана Соло
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Отзывы о Nissan X-Trail (6)

Nissan 2009 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Удобный

Недостатки:

Стойки задней двери не держат, быстро изнашиваются тормозные колодки и диски, клиренс низковат для России))

Комментарий:

Расход на трассе летом меньше 5л, зимой при —23 расход меньше 6 л. https://www.youtube.com/watch?v=sey2vjAp4I4&t=13s

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