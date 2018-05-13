Новый кортеж Владимира Путина: три Ауруса и «гелики»

В Сети появилось видео проезда кортежа Владимира Путина во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

В принципе, для московских водителей ничего необычного: перекрытая ради проезда первого лица государства дорога, множество полицейских, выстроившихся по стойке смирно. Проезжают две машины ДПС, которые всегда идут впереди кортежа президента.

А вот затем перед публикой кортеж Владимира Путина, по крайней мере официальный, предстал в новом виде: два седана Aurus Сенат сопровождают Aurus Сенат-лимузин, который первый раз предстал перед публикой на инаугурации президента 7 мая этого года. Впрочем, дальше все по старинке: лимузин сопровождают три Mercedes-Benz Gelandewagen охраны (они бронированы, а их двери сдвижные), микроавтобус и несколько «семерок» BMW. Таким образом, похоже, Владимир Путин сдержал слово пересесть на лимузин Aurus, заменив им Mercedes-Benz S-класса Pullman.

Стало известно, что седан Сенат будет стоить минимум 10 млн рублей.

Правительство России должно пересесть на седаны Aurus Сенат в конце 2018 года.

Фото: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС

Видео: YouTube