Водителей автомобилей с мигалками научат ездить. Наконец-то

Минобрнауки утвердило новую программу подготовки водителей транспорта, оснащенного спецсигналами.

Минобрнауки опубликовало приказ «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств». Были обновлены программы подготовки водителей всех категорий: исчез отдельный зачет по оказанию первой помощи при ДТП, теперь этот предмет входит в квалификационный экзамен. На основе примерных программ учебные заведения станут сами составлять учебные курсы. Допускать на курсы повышения квалификации будут только тех, кто уже имеет водительские права, по окончании обучения и успешной сдаче экзаменов водитель получит свидетельство, которое, в принципе, необходимо, только работодателю. Фактически курсы актуализированы из-за изменений в законодательстве (предыдущие программы повышения квалификации действовали с 2010 года).

Особый интерес представляет курс подготовки водителей транспортных средств, оснащенных спецсигналами (все категории, включая мотоциклетную А). Теоретический курс обучения включает в себя изучение нормативно-правовых документов, технических характеристик автомобилей со спецсигналами, использование средств связи и подачи спецсигналов.

Также желающим повысить квалификацию предстоит изучить предмет «этика и психология водителя». В его рамках водителей научат бороться со стрессом, обучат нормам этики, морали и нравственности, а также разберут возникающие на дороге ситуации со спецтранспортом, движущимся в потоке.

Практический курс включает: скоростное руление двумя руками с перехватом на боковом секторе, скоростное руление одной рукой, маятник правой и левой рукой с поворотом рулевого колеса. Кроме того, водитель должен уметь выполнять «змейку» одной рукой, маневрировать задним ходом, делать разворот по «восьмерке» и выполнять экстренные разгон-торможение.

Перечень государственных органов, имеющих право на спецсигналы, утвержден Указом президента от 19.05.2012 г. № 635. Список позже неоднократно дополняли и изменяли в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах. В частности, со спецсигналами ездят чиновники от правительства (32 «мигалки»), администрации президента (22 шт.), депутаты Госдумы (12 шт.), Совета Федерации (5 шт.) и даже один автомобиль Российской академии наук. Всем ли им нужно уступать дорогу? В этом разбирался наш автор.

В 2016 году, когда в России появилась Росгвардия, она получила право на использование 35 «мигалок». Правда, при этом чуть меньше стало спецсигналов у МВД: их сократили со 100 до 98.

А были ли приняты спецсигналы в 19-м веке? Оказывается, езда со спецколокольчиками (тогда мигалки еще не придумали!) была предписана лишь фельдъегерским тройкам и пожарным при выезде на происшествие.

Фото: Александра Краснова/ТАСС