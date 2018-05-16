Взяточник и вор из ГИБДД заковал водителя в наручники. Получил 8 лет «строгача»

Новосибирский инспектор ДПС незаконно применил спецсредства к водителю остановленного автомобиля, вымогал у него взятку и вдобавок украл нож.

Сразу несколько преступлений совершил инспектор ДПС Вадим Зиминов 30 июля 2016 года во время дежурства на Красном проспекте города Новосибирска. Он остановил для проверки документов автомобиль и выяснил, что находившийся за рулем мужчина был ранее лишен прав и управлял машиной по подложному водительскому удостоверению.

Зиминов в нарушение закона «О полиции» скрутил водителя, надел на него наручники и стал досматривать автомобиль и личные вещи, создавая, как пишет пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, условия для получения взятки. Под давлением водитель предложил напористому инспектору аж 190 тысяч рублей. Полицейский их взял и вдобавок прихватил принадлежавший потерпевшему нож стоимостью 3700 рублей.

Впоследствии водитель сообщил о случившемся в отдел собственной безопасности полиции, его сотрудники нашли и задержали коррупционера.

27 декабря прошлого года Центральный районный суд Новосибирска признал Зиминова виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «б» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконное бездействие, совершенное с вымогательством взятки», пунктом «б» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением спецсредств» и частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подсудимому было назначено наказание в виде 8 лет заключения в колонии строгого режима, штрафа в размере 570 тысяч рублей и лишения права занимать должности в правоохранительных органах РФ в течение трех лет.

Адвокат Зиминова попытался обжаловать приговор в Новосибирском областном суде, но тот оставил решение суда первой инстанции без изменений.

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