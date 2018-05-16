Остановку на мостах прямо запрещает пункт 12.4 ПДД, а ответственность за это правонарушение предусмотрена в статье 12.19 КоАП РФ: штраф в размере 500 рублей (пункт 1) либо 2000 рублей в случае, если остановка создала препятствие для других участников дорожного движения (пункт 4).
Судя по видеозаписи, опубликованой информагентством «Крыминформ», байкеры тусовались непосредственно на правой полосе движения, а значит с них можно смело брать по две тысячи.
Крымские коллеги также сообщают, что лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, который этим утром в нарушение ПДД пронесся по Крымскому мосту без шлема, изначально планировал устроить на мосту флешмоб с остановкой и фотосессией, но затем передумал. Однако многие байкеры все же не смогли отказать себе в удовольствии сделать крутое селфи, ради которого, очевидно, и двух тысяч рублей не жалко.
- Движение по Крымскому мосту вчера за рулем КАМАЗа открыл лично Владимир Путин, при этом многие обратили внимание на то, что президент не был пристегнут ремнем безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не в курсе этой ситуации, зато успокоил всех насчет права Путина водить грузовик — оказывается, соответствующая категория в водительском удостоверении Владимира Владимировича была открыта еще 20 лет назад.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Видео: ИА «Крыминформ»
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