Первый день работы Крымского моста — десятки нарушителей!

Накануне открытия Крымского моста ГИБДД и различные ответственные службы неоднократно предупреждали граждан о недопустимости остановок на сооружении. Тем не менее нашлись десятки байкеров, которые остановились в районе арочного пролета, чтобы сделать селфи.

Остановку на мостах прямо запрещает пункт 12.4 ПДД, а ответственность за это правонарушение предусмотрена в статье 12.19 КоАП РФ: штраф в размере 500 рублей (пункт 1) либо 2000 рублей в случае, если остановка создала препятствие для других участников дорожного движения (пункт 4).

Судя по видеозаписи, опубликованой информагентством «Крыминформ», байкеры тусовались непосредственно на правой полосе движения, а значит с них можно смело брать по две тысячи.

Крымские коллеги также сообщают, что лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, который этим утром в нарушение ПДД пронесся по Крымскому мосту без шлема, изначально планировал устроить на мосту флешмоб с остановкой и фотосессией, но затем передумал. Однако многие байкеры все же не смогли отказать себе в удовольствии сделать крутое селфи, ради которого, очевидно, и двух тысяч рублей не жалко.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Видео: ИА «Крыминформ»

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