Накануне открытия Крымского моста ГИБДД и различные ответственные службы неоднократно предупреждали граждан о недопустимости остановок на сооружении. Тем не менее нашлись десятки байкеров, которые остановились в районе арочного пролета, чтобы сделать селфи.

Остановку на мостах прямо запрещает пункт 12.4 ПДД, а ответственность за это правонарушение предусмотрена в статье 12.19 КоАП РФ: штраф в размере 500 рублей (пункт 1) либо 2000 рублей в случае, если остановка создала препятствие для других участников дорожного движения (пункт 4).

Судя по видеозаписи, опубликованой информагентством «Крыминформ», байкеры тусовались непосредственно на правой полосе движения, а значит с них можно смело брать по две тысячи.

Крымские коллеги также сообщают, что лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, который этим утром в нарушение ПДД пронесся по Крымскому мосту без шлема, изначально планировал устроить на мосту флешмоб с остановкой и фотосессией, но затем передумал. Однако многие байкеры все же не смогли отказать себе в удовольствии сделать крутое селфи, ради которого, очевидно, и двух тысяч рублей не жалко.

Движение по Крымскому мосту вчера за рулем КАМАЗа открыл лично Владимир Путин, при этом многие обратили внимание на то, что президент не был пристегнут ремнем безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не в курсе этой ситуации, зато успокоил всех насчет права Путина водить грузовик — оказывается, соответствующая категория в водительском удостоверении Владимира Владимировича была открыта еще 20 лет назад.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Видео: ИА «Крыминформ»